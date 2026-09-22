Gli alberi non crescono, area verde da riqualificare 

È nata due anni fa come una nuova area verde alla periferia di Sestu, ma lo spazio tra via Verdi e via Cilea al momento sta facendo preoccupare più di un residente. Inaugurato nel 2024, lo spazio conta 50 alberelli, tra alloro, tamerice e carrubo, come parte del Piano del Verde, per riqualificare quello che un tempo era un terreno completamente incolto. Ma oggi l’erba in alcuni punti è ingiallita e in altri cresce in modo irregolare. Gli alberi hanno molte foglie verdi, ma non sono cresciuti.

E i soliti incivili approfittano dell’erba alta per gettare rifiuti e cartacce. Una situazione che non è sfuggita a tanti cittadini che chiedono al Comune di controllare l’area.

«Via Cilea rientra tra le aree interessate dai prossimi interventi a misura della ditta incaricata AVR», spiega l’assessora al Verde Pubblico e ai Quartieri Periferici, Roberta Recchia. «A breve, come programmato, si interverrà con lo sfalcio e contestualmente la ditta eseguirà una verifica dello stato delle piante. Questo Interventi si inseriscono in un’ampia strategia di tutela degli spazi pubblici come da indirizzo del Piano del Verde con lo scopo di garantire fruibilità e crescita ottimale del patrimonio arboreo».

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