SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sestu.
23 settembre 2026 alle 00:36

Gli alberi non crescono, area verde da riqualificare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È nata due anni fa come una nuova area verde alla periferia di Sestu, ma lo spazio tra via Verdi e via Cilea al momento sta facendo preoccupare più di un residente. Inaugurato nel 2024, lo spazio conta 50 alberelli, tra alloro, tamerice e carrubo, come parte del Piano del Verde, per riqualificare quello che un tempo era un terreno completamente incolto. Ma oggi l’erba in alcuni punti è ingiallita e in altri cresce in modo irregolare. Gli alberi hanno molte foglie verdi, ma non sono cresciuti.

E i soliti incivili approfittano dell’erba alta per gettare rifiuti e cartacce. Una situazione che non è sfuggita a tanti cittadini che chiedono al Comune di controllare l’area.

«Via Cilea rientra tra le aree interessate dai prossimi interventi a misura della ditta incaricata AVR», spiega l’assessora al Verde Pubblico e ai Quartieri Periferici, Roberta Recchia. «A breve, come programmato, si interverrà con lo sfalcio e contestualmente la ditta eseguirà una verifica dello stato delle piante. Questo Interventi si inseriscono in un’ampia strategia di tutela degli spazi pubblici come da indirizzo del Piano del Verde con lo scopo di garantire fruibilità e crescita ottimale del patrimonio arboreo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Differenziata

La plastica trasferita nella Penisola

l RAIS, RAVÌ
Consiglio

Nuove presidenze, nel Campo largo la fronda dei cespugli

I piccoli partiti fanno la voce grossa: Avs reclama una delle commissioni 
Raccolta differenziata

Plastica smaltita negli impianti della Penisola

A settembre trasferite 2.500 tonnellate, altre 2.600 partiranno nei prossimi giorni 
Massimiliano Rais
Università

Tre restano in corsa sui gradini di un podio pronto da scalare

Oggi si torna alle urne per il Rettore Pintore si ritira: «Il voto è sovrano» 
Emanuele Floris
La storia

L’antico quadro perduto torna a casa dopo 70 anni «Noi, cacciatori d’arte»

L’impresa della Pro Loco di Gesico: l’opera ritrovata in un deposito a Napoli 
Severino Sirigu
la polemica

«Limite agli stranieri, lo voleva Mattarella»

Meloni: quando lui era ministro redigeva circolari per evitare concentrazioni 
Torino

Investito in bici, muore a sette anni

Il bimbo travolto da un’auto mentre andava a scuola insieme a suo padre 