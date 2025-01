Gli alberi monumentali ora sono dieci  

Si arricchisce di tre unità l'elenco degli alberi cittadini destinati a diventare “Monumento d'Italia”. «Entro la prossima settimana la Giunta approverà, una delibera con l'inserimento di tre nuove alberature nell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale», ha annunciato l'assessora comunale all'Ambiente, Luisa Giua Marassi. L'iter si concluderà, nei prossimi mesi, con il riconoscimento da parte del ministero dell'Agricoltura.

Nel frattempo non può dirsi ancora conclusa la lotta contro l'infezione fungina che l'anno scorso aveva contagiato numerosi alberi, inclusi alcuni già monumentali. L'infezione era stata scoperta nel corso di una massiccia campagna di verifiche che il Comune aveva predisposto dopo il crollo, su un'edicola, di una parte del ficus di piazza Ingrao.

Alberi monumentali

Le tre alberature interessate dalla delibera sono il Cupressus sempervirens (Cipresso mediterraneo) che svetta da oltre 200 anni nel cimitero di Pirri, l'esemplare di Erythrina falcata (Albero del corallo brasiliano) che si trova in un'area privata vicino a piazza dell'Annunziata e il già citato Ficus macrophylla di piazza Ingrao, tra via Roma e viale Regina Margherita. «Si arricchisce così l'elenco delle alberature monumentali cittadine che vede il numero salire complessivamente a dieci», commenta orgogliosa Luisa Giua Marassi. «Ai Giardini pubblici sono infatti già presenti due Ficus macrophylla, un esemplare di Gleditsia triacanthos e uno di Jacaranda mimosifolia. Al parco delle Rimembranze c'è invece un esemplare di Prosopis torquata, mentre in piazza Matteotti un ulteriore Ficus macrophylla. Infine in vico San Giovanni è presente, in un'area privata, una Araucaria heterophylla».

Nel 2024, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, sono state avviate analisi sullo stato di salute delle alberature cittadine ed eseguite cure fitoiatriche. «L'indagine non è conclusa», agginge l’assessora, «inoltre nei prossimi mesi, grazie all'aggiudicazione di un contributo regionale per le alberature monumentali, il Servizio Parchi e Verde coordinerà interventi per la manutenzione di cinque piante storiche: i ficus, la gleditsia e la jacaranda dei Giardini pubblici, la prosopis del Parco delle Rimembranze e un ficus di piazza Matteotti».

L’esperto

«Nei contesti urbani le infezioni fungine sono frequenti, fisiologiche», spiega Gianluigi Bacchetta, docente di Botanica dell'Università di Cagliari. «Il verde pubblico è gestito da anni in maniera ottimale, il problema riguarda il patrimonio arboreo privato. Queste infezioni, infatti, possono essere amplificate per effetto di pratiche scorrette da parte di operatori privi di preparazione adeguata. Spesso nei giardini privati le opere di potatura e smaltimento degli sfalci non vengono svolte in maniera corretta e ciò facilita la propagazione di virosi e batteriosi». L'errore più comune? «Effettuare potature senza sanificare gli attrezzi».

