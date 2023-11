Gli “Alberi magici” nell’Oasi del WWF 

Si intitola “Alberi magici” lo spettacolo teatrale per ragazzi che la Compagnia B di Alice Capitanio presenta oggi 15 nell’inconsueta sede dell’Oasi WWF del Cervo e della Luna sulla Strada Comunale Guttureddu, Uta. Lo spettacolo rientra nell’ambito del progetto L’oasi dei bambini e va in scena grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna.

Durante lo spettacolo la botanica sarà lo strumento per mostrare il ruolo che gli alberi giocano e hanno giocato nella storia della vita umana e animale, sottolineando il valore della relazione indissolubile tra i diversi regni della natura, mettendoci in guardia sulla necessità, sempre più impellente, di prendercene cura. Dall’albero dei 40 frutti, negli Stati Uniti d'America, alla suggestiva wisteria del Kawachi Fuji Gardens in Giappone, un viaggio intorno al mondo attraverso le storie legate agli alberi e alle loro caratteristiche.

Regia e drammaturgia: Alice Capitanio, in scena Agnese Fois e Giuliano Pornasio, scenografia e costumi Salvatore Aresu e Noemi Tronza, direttore di produzione Luca Sorrentino, direzione organizzativa Elena Piseddu (info@oasidelcervoedellaluna.it.).

