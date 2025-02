Gli alberi di Selargius rivivono nella scuola di San Pietro 

A Nuoro nella scuola primaria San Pietro, nel pomeriggio di ieri, volontari e docenti, si sono ritrovati insieme agli alunni per un’iniziativa ambientale. Hanno piantumato cinque alberi sdradicati dal presidio contro il Tyrrhenian Link di Selargius, facendo da apripista ad una nuova iniziativa per giovedì che completerà il lavoro con le classi.

L’evento segue quello di dicembre, quando comitati e gruppo LiberaTerra hanno messo a dimora 20 piante nel sagrato della chiesa di Valverde.

«Siamo soddisfatti per questo nuovo momento dalla forte valenza ambientale e culturale - commenta l’agronomo Maurizio Fadda, uno dei volontari - si tratta di un evento doppiamente simbolico, non solo per ridare nuova vita agli alberi selargini, ma anche per ribadire il concetto che la terra coltivabile sia utilizzata solo per la produzione di cibo». Sulla stessa linea i docenti della scuola che spiegano: «Siamo entusiasti di questa iniziativa che ha visto i nostri ragazzi protagonisti. Il tutto è partito alcuni giorni fa con la sensibilizzazione sul tema della difesa ambientale, con le ulteriori delucidazioni proseguite nel corso della giornata. È stato bello vederli così attenti e sensibili nonostante la giovane età».

