Gli alberi di Natale fatti da nonni e bimbi 

Un pomeriggio all’insegna della magia del Natale: è il regalo da parte di un gruppo di bambini e dei volontari per gli ospiti della Casa dei nonni di Serrenti. Il laboratorio di riciclo creativo, organizzato dal gruppo Biblioteca StrAperta, si è svolto domenica scorsa: bambini dai 4 ai 10 anni e anziani hanno creato assieme degli alberelli di Natale. «Abbiamo fatto dei lavoretti per Natale e ci siamo divertiti», conferma Maria Pasqua Murtas, 77 anni, una delle ospiti della casa: «Questi momenti sono molto importanti per noi, ci aiutano a “passare l’ora”. Ci siamo divertiti. I bambini portano sempre gioia. Ho fatto il mio alberello e l’ho messo a casa mia».

L’iniziativa è nata grazie a Teresa Furcas che ha organizzato le attività con l’aiuto di Federica Cara, Sonia Latte, Glauco Mancini ed Emanuela Porcu. Il laboratorio è iniziato alle 15,30 e ha rotto la routine tranquilla della casa di riposo: «La vera magia – ha commentato Cara, una delle volontarie – è stato vedere nonni e bambini insieme. La curiosità, l’entusiasmo e l’estro dei piccoli nel creare i loro lavoretti ha reso magiche le due ore trascorse insieme».

Per via dell’età non tutti i nonnini hanno potuto realizzare il loro alberello: «Il momento più emozionante della serata – conclude Cara – è arrivato quando una nonnina ha espresso il desiderio di avere un lavoretto per lei e un bambino ha preso il suo e glielo ha regalato. Ho pianto. Attività come questa possono fare la differenza. Quegli occhi lucidi e quelle mani tremanti, segnate dal tempo, intrecciate con le piccole e morbide manine dei bambini, ci hanno regalato, con semplicità e spontaneità, il vero significato del Natale. E non è un dono da sottovalutare».

