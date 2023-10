Gli aiuti umanitari ancora bloccati: Striscia allo stremo 

Gaza. Camion carichi di aiuti umanitari pronti a entrare nella Striscia di Gaza dove si aggrava l’emergenza umanitaria: mancano cibo, farmaci ed elettricità, c’è carenza idrica e il sistema sanitario è vicino al collasso. L’Oms rinnova l’appello affinché venga aperto subito il valico di Rafah per i convogli con le forniture salvavita poiché «ulteriori ritardi si tradurranno in più sofferenze e morti». E mentre l’Onu teme il rischio di epidemie per la scarsità di acqua, Medici senza frontiere descrive una situazione drammatica nell’ospedale Al-Shifa «con 3mila feriti da gestire che non possono essere evacuati». Con un post su X il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ribadisce «il bisogno urgente di accesso per forniture salvavita. Speriamo che il valico di Rafah venga aperto subito. I nostri camion sono carichi e pronti. Ulteriori ritardi si tradurranno in più sofferenze e più morti».

Intanto l'Oms fa sapere che un altro aereo con forniture mediche è atterrato all’aeroporto di Al Arish, in Egitto, grazie al sostegno degli Emirati Arabi Uniti. Le scorte sono sufficienti a coprire 1.000 operazioni mediche e comprendono tende e serbatoi d’acqua, gli aiuti umanitari si stanno accumulando ad Al Arish, a soli 20 minuti da Rafah. «I partner umanitari sono pronti a schierarsi ma non possono muoversi finché il valico di Rafah non aprirà». In questa situazione si intensificano anche i timori per la diffusione di epidemie. Attualmente a Gaza il consumo medio di acqua è stimato in tre litri al giorno per persona (contro 100), evidenzia l’Ocha, l’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, «costringendo le persone a consumare sempre più acqua proveniente da fonti non sicure, esponendo la popolazione alle epidemie». Secondo Medici senza frontiere il sistema sanitario sta per collassare. Dall’Italia 1.825 operatori sanitari e sociosanitari hanno firmato un appello per fermare il “massacro” della popolazione civile a Gaza e aprire dei corridoi umanitari.

RIPRODUZIONE RISERVATA