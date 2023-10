Gli aiuti italiani nella Striscia 

Roma. L’Italia si muove per sostenere i civili accerchiati nella Striscia di Gaza, alle prese con i bombardamenti israeliani e la crisi umanitaria. Un C130 dell’Aeronautica militare è partito dalla base Onu di Brindisi per portare i primi aiuti attraverso l’Egitto: 16 tonnellate di beni di prima necessità. Un secondo aereo decollerà a breve. Mentre anche le navi della Marina sono pronte a trasportare altro materiale. C’è, inoltre, la disponibilità ad evacuare i civili, se richiesto.

«Era importante - ha spiegato il ministro della Difesa, Guido Crosetto - in un momento in cui sta avvenendo una tragedia per l’umanità, che dessimo un segnale a chi in questo momento sta subendo l’impatto maggiore: i palestinesi che abitano a Gaza, bambini, uomini e donne che non c’entrano nulla con Hamas ma che si devono spostare, non hanno cibo né medicine o un posto in cui stare. Siamo stati i primi, con la Gran Bretagna e la Francia, a muoverci». È necessario, secondo il ministro, «fare una chiara distinzione tra Hamas, che è una organizzazione terroristica pericolosa che punta alla distruzione dello Stato di Israele, e il destino del popolo palestinese che sta patendo, per colpe non sue, lutti e drammi pesantissimi. Ecco perché la Difesa è pronta a evacuare civili, sia stranieri che israeliani che arabi».

