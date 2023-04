Gli agrumi di Muravera, festival di gusto e tradizioni  

C’è un paese che per cinque giorni torna indietro nel tempo e regala ai turisti i sapori e le emozioni dei nostri nonni. Siamo alla Sagra degli Agrumi di Muravera, il grande evento che inaugura la stagione turistica nel Sarrabus. Il via all’edizione numero 49 è stato dato ieri con l’apertura (sino a martedì 25) delle abitazioni del centro storico, le mostre e i musei. Ma è tutta Muravera addobbata a festa: balconi, vetrine, piazze, monumenti e persino gli angoli un po’ nascosti. Ovunque fiori, agrumi e allegria.

In programma

Oggi si parte con la vera protagonista della festa, l’arancia: alle 9.30 il convegno sull’agrumicoltura presso la sede dell’istituto superiore Giuseppe Dessì (poco oltre il campo sportivo) e – sempre dalle 9.30 - le visite guidate agli agrumeti a cura degli studenti del liceo e dell’istituto tecnico. Un’occasione unica per gustare direttamente dalla pianta le succose arance di Muravera. Per la degustazione dei prodotti tipici l’appuntamento invece è a “Domu Elvira” in via Speranza, 8. Nel pomeriggio escursione in bicicletta (ore 16, raduno in Piazza Europa) e inaugurazione della piazza “Maria Carta”, uno slargo in granito e prato verde all’incrocio tra via Roma, viale dei Platani e via Gramsci che ospita una delle quattro grandi sculture dell’arancia realizzate dall’artista Giuseppe Carta. A tagliare il nastro alle 17 in punto Rosi Sgaravatti, la donna imprenditrice nominata cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sera in Piazza Europa la protagonista sarà Maria Giovanna Cherchi con Giuliano Marongiu e il gruppo Icantos, Roberto Tangianu e Peppino Bande.

La sfilata

Il piatto forte però verrà servito domani mattina con la sfilata dei gruppi folk, dei cavalieri e delle amazzoni, dei suonatori, delle maschere e delle etnotraccas. Sono proprio queste ultime – dieci nel complesso – a caratterizzare la sagra più profumata della Sardegna: sui pianali trainati dai trattori i figuranti ricostruiranno alcuni spaccati della vita sarrabese di un tempo e interagiranno con il pubblico. Oltre mille (altro record) i figuranti che sfileranno lungo la via Roma a partire dalle 10.30, ottanta invece i cavalli e i cavalieri. Ad aprire le danze la storica banda musicale Giuseppe Verdi e il gruppo folk di Muravera. Subito dopo la sfilata, i visitatori potranno andare alla ricerca delle Pratzas, le case e i cortili nel centro storico dove si potranno degustare i prodotti tipici. Oltre alle degustazioni nel menù c’è musica, esposizioni, mostre, riproposizione degli antichi mestieri e rappresentazioni della vita contadina.Il cuore pulsante è proprio quello del centro storico: nel museo Casa dei Candelai si potrà assistere alla lavorazione delle candele e dei cestini. A Casa Mascia (via Speranza, 87) esposizione del telaio, dei capi d’arredo e tovagliato. Inoltre laboratorio di lavorazione del torrone. A Casa Serpau (via Marconi, 104) lavorazione del legno e tanta musica. Tra le novità i laboratori (a cura della consulta anziani) di panificazione, pastificazione e di lavorazione dell’olio di lentischio. Videolina trasmetterà in diretta da Muravera domani dalle 11 alle 13 e ancora dalle 16.30.