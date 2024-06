Gli agricoltori tornano in piazza 

Un mese di mobilitazione per lanciare l’ennesimo grido d’aiuto delle campagne sarde. Così forte, anche questa volta, da arrivare alle stanze della giunta regionale. Coldiretti ha deciso di mandare un nuovo segnale di insofferenza organizzando un mese di proteste «con l’obiettivo di puntare i riflettori dell’opinione pubblica sulle difficoltà che vivono quotidianamente i nostri agricoltori e allevatori su temi così importanti per il mondo delle campagne», dicono Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore di Coldiretti Sardegna. Si parte così lunedì con un duplice maxi corteo che porterà sulla Carlo Felice e l’Orientale Sarda centinaia di trattori e imprenditori delle campagne.

Priorità

Siccità, danni della fauna selvatica e fondi europei sono i principali temi sul tavolo. Da portare all’attenzione di tutti i sardi in ogni modo. «Apriamo lunedì un momento di grande mobilitazione che sfocerà in importanti appuntamenti in luoghi sensibili della Sardegna», sottolineano i vertici di Coldiretti. «La Sardegna, come già dal lato del nazionale, sta portando avanti una azione per provare a costruire un futuro migliore per le comunità locali, soprattutto in tema di infrastrutture idriche che potrebbero alleviare la grande sete che stanno vivendo i campi e sostenere cittadini e aziende nella loro quotidianità e attività».

Strade occupate

Il programma è fissato: lunedì dalle 10 alle 13 si partirà dalle “Vie del mare” nella Costa Orientale dell’Isola per un corteo ideale che «fino all'11 luglio porterà in piazza centinaia di agricoltori e trattori per puntare i riflettori su un comparto in difficoltà».

Anche questa volta Coldiretti fa sul serio. Sono infatti previste «un mese di azioni su tutto il territorio regionale con, al centro, i temi scottanti per l'agricoltura e l'allevamento. Non a caso lunedì l’appuntamento è nelle zone più colpite da una siccità che non sta lasciando scampo a decine di aziende», spiega ancora Coldiretti.

Saranno due le manifestazioni in programma, con altrettante sfilate di trattori, da nord a sud «in particolare tra Sarrabus, Sud Sardegna, Ogliastra, Baronia e Gallura». Il primo corteo sfilerà lungo la Statale 125 con tre punti di partenza: Castiadas, Tertenia e Villaputzu. La seconda manifestazione (in contemporanea) avanzerà lungo la 131 Dcn e prevede due punti di partenza (Olbia e Siniscola). Il punto di arrivo dei due cortei è fissato allo svincolo Budoni-Agrustos.

Il programma

Ma non è tutto: il 27 giugno la protesta regionale si sposterà in tutte le prefetture dell’Isola «per denunciare il gravissimo problema» del contenimento della fauna selvatica.

Infine, l’11 luglio i manifestanti arriveranno al cuore della politica sarda cercando il confronto diretto con la Giunta regionale durante una manifestazione conclusiva organizzata nel piazzale di viale Trento a Cagliari.

