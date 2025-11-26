Gli agricoltori battono il Consorzio 

Quei vecchi canoni irrigui non sono dovuti. «La prescrizione per i contributi consortili è quinquennale non decennale». Così hanno stabilito i giudici della Corte di Cassazione mettendo fine a una controversia fra numerosi agricoltori dell’Oristanese e il Consorzio di bonifica. Adesso sono arrivate le prime sentenze favorevoli a quattro utenti (assistiti dagli avvocati cagliaritani Giovanni Dore e Sara Garau) ma sono attesi anche altri pronunciamenti.

La storia

La vicenda risale al 2017 quando centinaia di agricoltori si videro recapitare da Equitalia le cartelle di pagamento per contributi irrigui relativi al 2006, 2007 e 2008 dovuti al Consorzio di Bonifica. Immediata la protesta, molti impugnarono quelle cartelle e fecero ricorso alla Commissione tributaria provinciale chiedendo l’annullamento degli atti di riscossione ricevuti: «A distanza di quasi 10 anni dalle annualità idriche a cui si riferivano, era maturata la prescrizione quinquennale» sostenevano. La difesa del Consorzio invece insisteva sulla prescrizione decennale; in più faceva notare che nemmeno la prescrizione breve era maturata perché era stata interrotta dalla Legge quadro sui Consorzi di Bonifica del 2008 che aveva sospeso la riscossione dei contributi irrigui.

La battaglia legale

La Commissione di primo grado aveva respinto i ricorsi, ritenendo che si dovesse applicare il termine della prescrizione decennale. Gli agricoltori non si arresero e fecero ulteriore ricorso in Appello. E la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ribaltò la sentenza: cinque anni il termine di prescrizione, i canoni richiesti non erano dovuti. Ma la battaglia non era ancora finita perché un anno fa il Consorzio, con l’avvocato Roberto Passino, ha proposto ricorso in Cassazione contro le sentenze di secondo grado favorevoli agli agricoltori. Nei giorni scorsi i primi verdetti che hanno accolto le ragioni sostenute dai legali Giovanni Dore e Sara Garau (nei precedenti gradi di giudizio erano coadiuvati anche dal collega Fabio Ciulli) che hanno sempre ribadito che «i contributi consortili irrigui costituiscono prestazioni periodiche soggette alla prescrizione quinquennale. E che la legge regionale sarda non aveva interrotto tali termini». Adesso gli agricoltori potranno chiedere i rimborsi di quanto inizialmente versato al Consorzio.

RIPRODUZIONE RISERVATA