Poetto.
11 agosto 2025 alle 00:26

Gli agenti di polizia pronti a ripulire la spiaggia 

Poliziotti in prima linea nella pulizia dell’arenile e del bagnasciuga davanti allo stabilimento del Poetto.

L’iniziativa, con lo slogan “Fai bella la nostra spiaggia”, è in programma per oggi - dalle 19 alle 22 - organizzata dal sindacato Autonomo di Polizia per una giornata dedicata allo sport, alla sicurezza e all’ambiente.

Gli agenti saranno operativi - dopo la chiusura al pubblico dello stabilimento - insieme ai volontari dell’associazione Ra.Sa - rastrelliere sardi - e al club quartese di karate Kanazawa. «I poliziotti sono molto attivi e sensibili alla tutela dell’ambiente, vigilano e sono specializzati anche nella repressione dei reati ambientali. E lunedì saranno in prima linea nella raccolta dei rifiuti per rafforzare l'impegno nella protezione del nostro mare e delle nostre spiagge», le parole del segretario provinciale Alessandro Congiu.

I volontari andranno a scovare cicche di sigaretta, lattine, stoviglie usa e getta, bicchieri di plastica, cannucce e tutto il materiale ferroso perso o lasciato di proposito. «Un piccolo gesto da parte di questi volontari ma con un potente messaggio, tutelare il nostro ambiente», aggiunge Congiu. Alla manifestazione saranno presenti il Questore di Cagliari Rosanna Lavezzaro e il sindaco Graziano Milia.

