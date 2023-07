Gli agenti di polizia del Caip salvano un piccolo gheppio 

Qualche mese fa avevano deciso di adottare Wolf, un incrocio con un pastore tedesco, togliendolo da un canile. Ieri invece hanno aiutato un piccolo gheppio che non riusciva più a volare. Gli agenti del Caip, guidato dal direttore Roberto Pietrosanti, lo hanno trovato ferito nel piazzale del Centro di addestramento della polizia. «Aveva una zampa ferita e un’ala malconcia – ha raccontato Pietrosanti – E quindi abbiamo immediatamente contattato il Corpo forestale di Ghilarza». Saranno poi gli agenti ghilarzesi a portare il piccolo rapace in una clinica veterinaria convenzionata per lo curerà.

