Gli affari volano sulle onde 

Voto positivo anche dall’imprenditore Paolo Pradelli: «Le nostre strutture hanno ospitato alcuni team di sportivi già nelle settimane precedenti al mondiale e all’europeo. Il riscontro è molto positivo ed è da promuovere come tutte le manifestazioni sportive che vengono organizzate a Torregrande». «È un evento che impatta economicamente su tutta la filiera del turismo - commenta Manuel Koch degli hotel Mistral - crediamo in questi eventi sportivi che danno una visibilità internazionale dell’Oristanese, sono manifestazioni su cui è necessario continuare ad investire».

«Il 70% delle case vacanza che gestisco a Torregrande è occupata dagli atleti - commenta Matteo Piras che opera per il gruppo Portale Sardegna Point - il loro arrivo ha risollevato le sorti del mese, che quest’anno a causa del meteo era più bassa del solito. I due grandi eventi sportivi hanno dato la spinta per partire in anticipo». La pensa allo stesso modo Marcella Setzu, proprietaria di Four Room Guest House, che nel 2022 ha ospitato un atleta proveniente dalla Cina e che quest’anno ospita un’atleta argentina: «Lodo queste iniziative messe in campo con forza dai privati. La risposta è stata buona e sono soddisfatta».

Colore e movimento: a fine mese Torregrande si anima con i giovanissimi atleti del campionato europeo under 21 di kiteboarding e con loro anche i partecipanti al mondiale master, dedicato agli over 35. Tra atleti e team al seguito, circa trecento persone che alloggiano, consumano nei locali, comprano nei supermercati. Primo vero banco di prova della stagione turistica che in questi giorni ha reso felici gli operatori. Incassi oltre le aspettative che fanno dimenticare le polemiche per lo stato di degrado in cui versa la borgata marina.

Strutture piene

Turisti entusiasti

Il due campionati hanno coinvolto anche alcuni turisti che si trovavano in Sardegna in vacanza: «Alcuni austriaci si trovavano qui per le loro vacanze - prosegue Marcella Setzu - Quando hanno scoperto la manifestazione hanno riorganizzato le loro giornate per seguire le regate. Al check out erano entusiasti».

I ristoranti

Sorridono anche i baristi e i ristoratori sotto la Torre: «Il movimento crea movimento - commenta Antonio Caria, titolare del Lido e presidente del Consorzio Torregrande - riconosciamo gli atleti che vengono a degustare i nostri menù e notiamo il loro entusiasmo». « Siamo felici che tutti possano trarne beneficio nella borgata - commenta Eddy Piana, organizzatore dei due eventi - cosa non scontata soprattutto se si guarda al meteo, che non è stato il massimo negli ultimi giorni».

