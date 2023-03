«Gli affari sono già in netto calo, contiamo sull’arrivo dei crocieristi» 

«Per mettere in pratica il progetto e chiudere la strada avrebbero potuto scegliere un periodo diverso, meno caldo visto che la bella stagione è in arrivo e in città si registrerà un boom di turisti che vedranno la strada più importante ridotta a un cantiere». Alessia Loddo gestisce la ricevitoria tabaccheria all’angolo con via Lepanto. Appena posizionati gli sbarramenti abbiamo notato i riflessi negativi», dice da dietro il bancone. «Siamo spaventati, confidiamo nell’arrivo dei croceristi che però se si trovassero di fronte uno scenario di polvere e rumore non si fermerebbero qui». La sua preoccupazione è anche logistica. «Mi auguro almeno che ci concedano la possibilità di far transitare i camion per il carico e lo scarico».

Giorgio Durzu è il proprietario della storica edicola all’incrocio con piazza Deffenu. «Vedere via Roma così deserta mi mette malinconia. Conviene chiudere, in tre ore ho venduto solo un quotidiano. Prima gli automobilisti si fermavano, acquistavano il giornale e ripartivano».

Non solo auto. La chiusura di via Roma per la realizzazione del parco urbano disegnato dall’architetto Stefano Boeri ha già fatto sentire i suoi effetti negativi sulle attività commerciali sotto i portici. A dir la verità, ben prima che gli operai della società Pellegrini sistemassero le prime transenne in una delle arterie principali di Cagliari, l’afflusso dei pedoni era ridotto al minimo. Bar, gioiellerie, edicole, negozi di ottica a metà mattina avevano battuto pochi scontrini. Il calo degli affari è drastico. Quello che più preoccupa i commercianti è che il lunedì è una giornata “morta” e nei prossimi giorni, normalmente i più produttivi, le cose potrebbero andare molto peggio. Quello che li spaventa di più sono le scadenze: un intoppo farebbe slittare la riapertura della strada, prevista per la fine dell’estate. Non solo, i gestori delle attività criticano modi e tempi degli interventi e sperano che l’arrivo dei croceristi addolcisca i bilanci.

La desolazione

Le critiche

Alle 11,30 i tavolini rossi sotto i portici del Caffè Torino sono desolatamente vuoti. All’interno solo un cliente che fa colazione. «Domenica ci hanno staccato l’energia elettrica, oggi la strada chiusa. Se questa non è una mazzata poco ci manca», commenta Annalisa Carboni, dipendente dello storico locale. «I nostri clienti erano automobilisti che si fermavano un attimo per consumare qualcosa e poi ripartire. Da oggi questo non succederà più, chissà per quanto tempo i portici resteranno vuoti». Il timore neanche tanto nascosto è che i titolari delle attività per contenere i costi non compensati dai ricavi facciano ricadere sull’anello più debole, i lavoratori, gli effetti della crisi.

Ci vuole pazienza

«I sacrifici e i disagi valgono bene le opere che dureranno nel tempo», commenta Livio Galassi, regista teatrale, mentre sorseggia un caffè in un bar sotto i portici. «La città è splendida, a misura d’uomo. È lui il protagonista, non l’auto».

