Gli affari del clan: si allarga l’indagine sulla camorra 

Conoscenza accurata e consolidata del centro abitato di Olbia, contatti con diverse persone nella città gallurese, conoscenza dell’economia e delle aziende della Gallura: i due presunti camorristi, arrestati con l’accusa di avere picchiato e minacciato un promotore finanziario sardo, erano ormai insediati nel nord dell’Isola e questa è una circostanza allarmante per le forze dell’ordine. La Squadra mobile di Sassari, la Dda di Cagliari e quella di Napoli (guidata da Nicola Gratteri) hanno aperto una delicata indagine sull’insediamento del clan Licciardi a Olbia. Gli investigatori guidati dal dirigente Michele Mecca hanno la prova del pestaggio e delle minacce ai danni di un broker olbiese, ma hanno anche elementi che confermano il trasferimento in pianta stabile a Olbia dei due camorristi arrestati. Stando a indiscrezioni i due avrebbero avviato una serie di trattative per rafforzare la loro presenza nella città gallurese con investimenti e iniziative economiche. Sarebbero in corso verifiche sulla posizione di persone che hanno avuto rapporti a Olbia con i due presunti camorristi arrestati. Una delle attività del clan Licciardi è quella del traffico di auto rubate, oltre all’organizzazione e controllo di reti di spaccio. Ma Olbia, come è noto, attrae organizzazioni criminali strutturate per le opportunità del riciclaggio. I due presunti camorristi arrestati a Napoli e a Varese, sembrano avere insediato un avamposto a Olbia, con l’obiettivo di aprire la strada alle attività del clan. Per questa ragione i poliziotti guidati dal dirigente Michele Mecca stanno indagando su diverse persone ed è stato sentito più volte il promotore finanziario olbiese vittima dell’estorsione. L’uomo sa molte cose dei suoi presunti aguzzini ed è sottoposto alla protezione delle forze dell’ordine.

