«Gli affari crollano  ma qui operai non se ne vedono» 

La pazienza è agli sgoccioli, sale il tono delle lamentele. I cantieri in viale Trieste, via Roma e piazza Repubblica tolgono il sonno ai tanti commercianti del centro che devono fare i conti con un drastico calo dei clienti a cui si aggiunge, inoltre, il timore per eventuali ritardi nei lavori. «Proprio adesso che arriva la bella stagione che per noi sarebbe stata fondamentale bisognava incominciare i lavori?», obietta Maria Grazia Lai, 60 anni titolare dell’Antica Panetteria in viale Trieste.

Il suo bilancio, a una settimana esatta dall'inizio dei lavori, nel tratto da piazza del Carmine a via Caprera, è impietoso. «Di questo passo chiuderemo, si vedono sempre meno persone passare per viale Trieste, scoraggiate da tutte queste reti metalliche che limitano il passaggio. Certo, viale Trieste aveva bisogno di un intervento di riqualificazione ma, visto che ci sono altri cantieri aperti, era proprio questo il momento adatto per intervenire? Non ci vedo nulla di positivo».

Poco distante, in via Roma, la situazione è pressoché speculare: i lavori cominciati il 27 marzo hanno azzerato il traffico. «Non metto in dubbio che i lavori fossero necessari ma obiettivamente per tutti noi è innegabile che rappresentano una penalità non da poco», osserva Andrea Felleca, 25 anni, titolare del punto vendita Mondadori in via Roma e del ristorante Sa Marina. «In un mese abbiamo riscontrato un calo delle vendite del 50%, probabilmente anche qualcosa di più».

Ma è in piazza Repubblica, dove tre mesi fa sono cominciati i lavori per la metro leggera - bloccati da dieci giorni - che la situazione si aggrava. «Vogliono trasformare via Dante in una strada a scorrimento veloce? Perché sembra questo l’intento», fa presente Assunta Porru 65 anni titolare del negozio Shandy. «Non abbiamo più nemmeno le aree di carico e scarico, inoltre da quando hanno tolto i parcheggi per fare la corsia del pullman è diventato tutto ancora più caotico. Spesso abbiamo visto pochissimi operai, circa quattro non di più, quando era necessario un impiego di forze maggiore. Non ha senso logico, a farne le spese siamo sempre noi».