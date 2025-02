Gli adolescenti ce le suonano, ecco i Rockin Hertz 

Chi dice che le nuove generazioni fanno musica solo con autotune e basi preregistrate non ha ancora ascoltato i Rockin Hertz. Al concerto di esordio la band di giovanissimi ha fatto il tutto esaurito in uno dei più noti locali di musica dal vivo di Cagliari, il Bflat, coinvolgendo il pubblico con un repertorio di quasi due ore che celebra i grandi classici del rock, dai Deep Purple ai Metallica, dagli AC/DC agli Scorpions e gli Europe passando per Blondie e i Queen.

Amici

La rock band è composta dai sei amici, come raccontano in musica nel loro brano “I always be there”, l'ottavo pezzo presentato sul palco. Hanno già le idee chiare per il futuro i Rockin Hertz, ovvero i villacidresi Benedetta Aresti (16 anni) alla voce, Mirko Pibiri (16 anni) alla chitarra, Samuel Sassi (16 anni) al basso, Luca Floris (15 anni) alla batteria, Riccardo Zucca (13 anni) chitarrista, tastierista e corista della band, vive a Serramanna e Adelaide Lai di Quartu (15 anni) a chitarra, cori e tastiere; tre di loro frequentano il liceo musicale Fois, Riccardo la terza media a indirizzo musicale.I giovanissimi musicisti si sono conosciuti nel 2021 durante un corso di musica d’insieme della scuola “You Can Play – Guitar School” di Villacidro. Questa grande passione in comune, che coltivano dalla tenerissima età, li porta a fondare la band, incoraggiati dal loro maestro di musica e mentore Marco Mantione, con cui hanno preparato la selezione dei brani proposti nel loro primo concerto dal vivo. «Seguo questi ragazzi da diversi anni e ho avuto modo di vedere una crescita musicale davvero straordinaria – commenta Mantione - È abbastanza inusuale che una band della loro età raggiunga una tale qualità musicale da poter proporre un simile spettacolo. Sono orgoglioso di loro e grato alle loro famiglie che li sostengono in questo percorso; nei prossimi mesi continueremo ad arricchire il repertorio così che possano proporsi anche in altri contesti e fare tanti altri concerti».

«Ci siamo divertiti e impegnati tanto per questa serata»,commentano emozionati i musicisti dopo il live. Al gestore del locale, Marco Tullio, che chiede loro dove si vedono fra 5 anni, risponde Benedetta con un sorriso pieno di speranza: «A fare tanti concerti in giro per l’Italia, magari a San Siro».

Sogno

Un futuro possibile per il gruppo di talentuosi amici, che hanno lasciato il pubblico del Bflat impressionato soprattutto: «Dalla bravura e dall'armonia fra tutti i componenti della band». Ora si aggiunge anche un altro sogno, più vicino e da veri musicisti rock: «Poter aprire il concerto degli Europe a Cagliari questo giugno», rivelano con coraggio.

