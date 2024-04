Gli addetti: Fassino ha un precedente per furto al duty free 

ROMA. Un precedente, nelle modalità del tutto simile a quanto avvenuto il 15 aprile scorso, potrebbe complicare la posizione di Piero Fassino, denunciato per il furto di una boccetta di profumo al duty free di Fiumicino. A raccontare come già in passato l'ex sindaco di Torino sia stato riconosciuto autore di un furto al Terminal 1 dello scalo sono stati i dipendenti dell'esercizio commerciale, sentiti come testimoni dagli agenti della Polaria nell'ambito dell'attività svolta dopo l'episodio di metà aprile.

Nella prima occasione, rivelano fonti investigative, il deputato dem non venne fermato. Proprio per questo episodio gli agenti hanno raccolto le testimonianze anche di altri dipendenti che il 15 aprile non erano presenti. «Un banale e increscioso episodio che avrebbe meritato un approfondimento pacato si sta clamorosamente trasformando in un’aggressione mediatica, un vero e proprio processo parallelo che trova come unica spiegazione il cognome noto del cittadino coinvolto», ha affermato il legale del parlamentare, l'avvocato Fulvio Gianaria, sottolineando che proprio «per questa ragione, d'accordo con Piero Fassino, rimando ogni commento alla futura piena lettura degli atti».

I verbali di quanto raccontato alla Polaria dai dipendenti del duty free finiranno nell’informativa che gli investigatori nei prossimi giorni trasmetteranno alla Procura di Civitavecchia. Allegato all'incartamento anche un video di una delle telecamere presenti nel duty free che avrebbe ripreso le fasi del presunto furto. I frame del filmato sono stati acquisiti dalla Polaria che sta ricostruendo la vicenda riguardante una confezione da 100 euro di un profumo Chanel. Nel filmato il parlamentare non avrebbe il cellulare in mano come, invece, ha lui stesso raccontato in seguito, addebitando alla distrazione di una telefonata il gesto di mettere in tasca la confezione. Il video, quindi, potrebbe risultare determinante per chiarire la dinamica.

