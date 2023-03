«Gli acquisti da Guida? È tutto regolare» 

«Tutto si è svolto nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal regolamento museale». Così il Cda del Man che mercoledì si è riunito per verificare l’acquisizione nel 2017 per 15 mila euro sotto la direzione di Lorenzo Giusti e nel 2021 per 60 mila euro quando a guidare il museo c’era Luigi Fassi di alcune opere appartenute al nuorese Giuliano Guida Bardi. «La collezione da una dotazione iniziale di 100 opere, al momento della sua costituzione, oggi può contare su una quantità di circa 1000 tra acquisti, donazioni e comodati di quadri e sculture dei più importanti artisti del novecento», scrive il Cda presieduto da Tonino Rocca. «Da quanto esaminato è emerso - ribadisce in una nota - che tutti i provvedimenti sono avvenuti nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal regolamento museale». Il Cda lo spiega chiaramente: quelle quotazioni, proposte da Guida, sono state accettate dal direttore artistico: «Le procedure utilizzate per tutti gli acquisti è stato quello disciplinato dalle norme regolamentari, le quali, in modo molto chiaro, pongono in capo al direttore artistico la prerogativa esclusiva di formulare le proposte di acquisizione». Sempre il direttore artistico «è anche tenuto ad esprimere pareri sull’autenticità».

