«Gli acquisti da Guida? Cose del passato» 

Fu una scelta del direttore artistico pro tempore di allora. Sarebbe questo la sostanza emersa nel Cda del Man, convocato ieri e terminato a tarda serata per chiarire ogni dubbio sulle valutazioni, quindi su quotazioni e provenienza delle opere acquisite dal museo di Nuoro su proposta del nuorese Giuliano Guida Bardi tra il 2017 e il 2021 e pagate complessivamente 75 mila euro. Quotazioni decisamente importanti.

L’incontro era stato convocato su richiesta di alcuni componenti del Cda del museo a margine dello scandalo scoppiato sul finanziamento regionale per l’acquisizione della sede della Fondazione San Pietro che doveva nascere nella casa un tempo di Guida. L’abitazione era stata presa all’asta per 87 mila euro da Donatella Cherchi (socia fondatrice della San Pietro), incensurata, che poi è uscita dall’associazione. Guida era stato già condannato in primo grado nell’ambito della vicenda sui fondi del Cisi, sentenze riformate nei seguenti gradi di giudizio sino alla proclamazione della prescrizione. Quella che fu la sua casa privata doveva andare alla Fondazione che avrebbe dovuto acquistarla al valore di un attico, con un finanziamento regionale da 480 mila euro. Soldi che dopo lo scandalo la Fondazione ha detto di non voler accettare.

RIPRODUZIONE RISERVATA