Gli abusi edilizi non si fermano  

Non solo sanzioni e ruspe, per contrastare l’abusivismo edilizio in città il Comune ricorre - in molti casi - all’acquisizione di strutture costruite senza regole e mai demolite, nonostante ordinanze e ingiunzioni fioccate nel tempo: dieci in tutto quelle che nei prossimi due anni entreranno a far parte del patrimonio comunale, due solo lo scorso mese. Case abusive che un domani potrebbero essere utilizzate a servizio della comunità.

Fenomeno allarmante

Un fenomeno che resta comunque allarmante, anche se in calo rispetto al passato: sono oltre venti le nuove costruzioni abusive nei primi sette mesi di quest’anno, localizzate nel litorale e nella zona di Flumini principalmente. Almeno queste sono quelle rilevate durante sopralluoghi e verifiche sul posto richiesti periodicamente dal settore Edilizia privata del Municipio.

Il mattone selvaggio si concentra ai margini della città: opere realizzate in tutto, o in parte, senza autorizzazioni. Da gennaio sino a fine luglio sono state notificate circa 25 comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo per abusivismo edilizio, 20 le ordinanze emesse dal settore Edilizia privata: 17 di demolizione, 3 punite con sanzione pecuniaria. Ma in pochi agiscono eliminando quelle case, intere o in parte, costruite senza licenza edilizia, tanto che sono scattate - negli ultimi mesi - altre due sanzioni a carico di chi ha messo su strutture abusive e non ha demolito, da 20mila euro ciascuna. Oltre 100mila euro saranno invece recuperati tramite l’Agenzia delle Entrate.

Intesa con la Procura

Dal 2022 c’è la collaborazione con la Procura che inizia a dare i primi risultati. «Questa è un’amministrazione attenta a far rispettare le regole, un impegno volto alla tutela e salvaguardia del territorio», commenta il presidente della commissione Urbanistica Stefano Busonera. «Stiamo procedendo con la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per le demolizioni», spiega, «e soprattutto, quando la legge lo consente, a requisire gli immobili abusivi inserendoli all’interno del patrimonio comunale, con l’obiettivo di metterli al servizio della comunità nell’interesse pubblico».

Il riferimento è a quelle strutture abusive - non demolite dai proprietari nonostante le ordinanze - acquisite di recente dal Comune: da via Santu Lianu a via Bithia, sino a via S’Ecca S’Arrideli. La destinazione è tutta da definire nel dettaglio: spetterà al Consiglio comunale decidere finalità e utilizzo, oppure optare per le demolizioni.

Nel frattempo proseguono le verifiche a tappeto in tutta la città. «Stiamo procedendo, attraverso la vigilanza edilizia, a fare i controlli preventivi sul territorio per evitare che ci siano in futuro altre situazioni di abusivismo di vario genere», sottolinea il presidente Busonera. «Quartu è sempre stata additata come una delle città con il più alto numero di abusi in Italia», aggiunge, «la verità è che l’amministrazione comunale ha sempre fatto i controlli e quindi scoperto e dichiarato gli abusi, a differenza di altri Comuni che i controlli non li hanno mai fatti».

