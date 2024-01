«Gli abiti tradizionali sardi? Dovremmo indossarli più spesso» 

La quarantacinquenne Manuela Cabras è una sarta creativa che si è formata da sé. Originaria di Sini, risiede a Turri, dove ha iniziato a coltivare la sua passione per il cucito quasi per gioco a 25 anni, preparando tovagliette e confezionando borse.

La sua voglia di apprendere l’ha portata a frequentare diversi corsi di modellismo, imparando a ricamare e plissettare le gonne. «Questo è stato il primo passo per realizzare costumi sardi tradizionali, un’arte che mi appassiona», dichiara la donna. Per la sua formazione, ha viaggiato attraverso il Campidano, acquisendo conoscenze da sarte a Pabillonis, Guspini, fino a Quartu Sant’Elena.

Grazie alla sua costanza e abilità, si è fatta conoscere in tutta l’Isola, partecipando a sfilate di moda prestigiose come Miss Italia in Sardegna e eventi di alta sartoria a Porto Cervo, Budoni, Torre Grande e Santa Caterina di Pittinuri. Ha persino realizzato il gilet indossato da Cristian Cocco a “Striscia la Notizia”: «Lui mi chiese se avessi voluto partecipare alle selezioni di Miss Italia in Sardegna con i miei abiti, poi mi chiese di confezionare il suo gilet ed è stata una grossa soddisfazione farlo». Oggi si dedica a creare abiti tradizionali sardi, con materiali modesti ma sontuosi, soprattutto negli abiti femminili, colorati e vari, composti da corpetto e scialle finemente ricamati a mano. Manuela esprime il desiderio che gli abiti tradizionali sardi vengano indossati più frequentemente: «È tempo di riappropriarsi delle tradizioni anche nell’abbigliamento».

