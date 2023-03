Gli abiti tradizionali sardi a confronto nella mostra al museo 

Sarà inaugurata oggi alle 18 al museo di Sinnai la seconda edizione di “Dodas - Bistidis traditzionalis in Sardìnnia”, organizzata dal Gruppo folk di Sinnai con la collaborazione di Sardinia to do (ente gestore del museo). L’obiettivo è far conoscere al pubblico locale, ad appassionati, a ricercatori e studiosi di abbigliamento tradizionale le peculiarità del percorso evolutivo del costume di Sinnai, messo a confronto con abiti di altri centri dell'Isola, Villasor, Nulvi, Porto Torres, Sant'Antioco, Sestu e Siliqua.

L'esposizione, prevede la presenza in mostra di abiti scelti tra manufatti antichi, originali o di recente fattura ma che rispecchiano in maniera fedele i capi originali.

L'evento vede il coinvolgimento di diverse realtà isolane sia vicine che distanti da Sinnai: «Questo - dicono gli organizzatori - consentirà di cogliere e apprezzare, anche solo dalla semplice fruizione della mostra, analogie e differenze degli abiti tradizionali dei paesi coinvolti».

In biblioteca si può invece ammirare la mostra organizzata dal Mua, sui documenti legati allo sfollamento durante la Seconda guerra mondiale. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA