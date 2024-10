Gli abiti simbolo della vecchia Quartu  

I quartesi e non solo, li avevano potuti ammirare soltanto durante le sfilate e le mostre, senza però mai capire come quegli abiti fossero davvero indossati dalle signore di un tempo.

Il mistero è stato svelato nei giorni scorsi grazie all’iniziativa organizzata dall’associazione Femminas a Sa Dom’e Farra, che ha consentito di seguire passo per passo la vestizione di due degli abiti simbolo della Quartu più antica: quello della padrona di casa e quello dell’abito di gala.

Ad aprire l’iniziativa è stato proprio l’abito della padrona di casa, conosciuto anche come l’abito comune.«Sopra l’intimo e la sottogonna, si metteva prima una gonna semplice di cotone», racconta la presidente di Femminas Ivana Passerini, «poi una camicia bianca e un grembiule, anche questi di cotone. Fondamentale era una sorta di tasca applicata dove la padrona di casa custodiva la chiave della dispensa». La donna a casa indossava poi sempre gli zoccoli. Sia d’estate che d’inverno, quando continuava a portarli con le calze.E poi c’è l’abito di gala, non quello di abbordau ma su costumu a pannus arrubius con la gonna di seta con la balza di broccato, il grembiule con un triangolo davanti in velluto di seta e broccato e ancora, come aggiunge Passerini, «la camicia finemente lavorata e il giacchino nero. Questa vestizione è l’interpretazione data dall’associazione Su Idanu».

