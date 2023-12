Gli abiti della tradizione nella mostra al centro sociale 

Il gruppo folk Sant'Elia di Nuxis, per il quindicesimo anno, ha svolto un grande lavoro per inaugurare gli appuntamenti che accompagneranno al Natale. Nel weekend appena trascorso è stato possibile cominciare ad ammirare stupendi abiti della tradizione nella mostra “Pintas de Cerimonia” realizzata nel centro sociale. Si tratta di un appuntamento reso possibile grazie alla partecipazione di tutto il paese visto che sono tante le persone che hanno messo a disposizione gli abiti di famiglia. Il sindaco Romeo Ghilleri ha voluto ringraziare tutti «per il bellissimo lavoro svolto e per l'impegno costante per far conoscere al territorio le nostre bellezze». (m. g. p.)

