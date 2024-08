Gli abiti della tradizione in un tripudio di folla, domani c’è la grande sfilata 

Il Redentore, la grande e attesa festa nuorese torna oggi ed è già tutto esaurito nelle strutture ricettive. Alle stelle anche le prenotazioni nei ristoranti con proposte di prodotti tipici. Fino a giovedì si terrà la 124esima edizione dell'evento che esalta il folclore sardo, attirando turisti da tutta l'Isola. «Una festa importante per la città, per il territorio, per la Sardegna intera - dice il commissario del Comune Giovanni Pirisi - per il suo alto valore culturale ricco di storia e tradizione». Da oltre un secolo l’evento, che ricorda la posa della statua bronzea del Redentore realizzata dallo scultore Vincenzo Jerace, anima il cuore dell'Isola, radunando in città gli abiti tradizionali del territorio, gruppi e autorità a cavallo, carri di buoi (gli stessi, tipici sardi, che dallo scorso anno l'italo-americana Cynthia Vagnetti studia nella sua nuova dimora in cima al Monte). Ed è proprio quest'evento a rimarcare il legame tra la città e il monte che la domina e accarezza.

Il programma

Si comincia oggi alle 18 con la sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna, con vestizione in piazza e viale Sardegna e un percorso che segue, come d'abitudine, piazza Sardegna, via Lamarmora, Corso Garibaldi, piazza Mazzini e Vittorio Emanuele. In quest'ultima, alle 20.30 si terrà "Note in festa". Domani dalle 10 sfilata dei costumi tradizionali da viale del Lavoro a Santa Maria della Neve; sweguirà la sfilata dei cavalieri preceduti da una rappresentanza del Corpo a cavallo dell'Arma dei carabinieri da viale del Lavoro a piazza San Giovanni. Alle 13 benedizione solenne impartita dal vescovo di Nuoro monsignor Antonello Mura in cattedrale. Alle 19 Festival regionale del folclore allo stadio Frogheri (Quadrivio) tra coreografie, canti a tenore, launeddas e fisarmoniche.

L’accoglienza

Per tutte le giornate le attività e i punti di interesse culturale si sono organizzate per ospitare al meglio i turisti, provenienti anche dal resto d'Italia e dall'estero, anche se «quest'anno da noi ci sono prevalentemente italiani», dicono dall'hotel Grillo che ha tutte le camere e il ristorante con menu tipici al completo. I gruppi di visitatori e partecipanti hanno prenotato negli alberghi cittadini e qualcuno si tratterrà qualche giorno in più nell'Atene sarda per spostarsi a piacimento anche nei paesi limitrofi, tra montagna e mare. Complice anche il seminario Jazz che occuperà le giornate sino alla fine del mese. Pienone anche all'Eurohotel, al Residence Grandi Magazzini e Sandalia che continuano a ricevere richieste nonostante il sold out che dura ormai da mesi, con un boom proprio nella settimana del Redentore. Una grande folla è prevista al Monte, dove la Locanda, guidata da Gianluca Cacciotto, a Farcana ospita «la squadra di pallamano francese con pensione completa. Abbiamo già richieste per i menu tipici».

Cosa c’è da vedere

Un contributo importante sul tema e sulla festa è dato anche da comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, Rotary e Soroptimist che proprio in questi locali hanno lasciato delle pubblicazioni contenenti la storia, dall'aspetto religioso a quello ambientale; entrambi molto sentiti. Prenotazioni al completo anche per i due ragazzi Davide Puggioni e Andrea Sulas che propongo un'escursione tra i boschi e le rocce tipiche del Monte con aperitivo in compagnia degli alpaca per la giornata del 25. Aperti anche i musei che proporranno le visite guidate a ruota: Man, Spazio Ilisso, Archeologico e i tre musei facenti capo all'Isre (Deleddiano, Ceramica e Costume). In quest'ultimo aprirà le danze per la festa cittadina una mostra con cimeli e documenti dedicata e realizzata in collaborazione con la Guardia di finanza per i 250 anni dalla nascita. In tutti i musei sarà consultabile il calendario dei turni delle attività commerciali del centro storico, realizzato dal Centro commerciale naturale, impegnato insieme al Comune di Nuoro. Il Ccn si occuperà anche di «fare una sorta di invito all'apertura per le maschere tradizionali, con l'apertura delle attività al pubblico. Un metodo per coinvolgere tutti e rendere la città più serena e accogliente», afferma il presidente Salvatore Piredda.

La fede

Grande attesa e emozione per mercoledì sera con la fiaccolata di preghiera lungo le strade e per giovedì con il pellegrinaggio religioso a piedi dalla Cattedrale al Monte Ortobene alle 6 e alle 11 celebrazione solenne della santa messa officiata dal vescovo Mura. Ad arricchire il tutto la “cornice sonora” dei cori cittadini vestiti in abito tradizionale. Concluderà le celebrazioni la processione dei fedeli nell'anello del monte Ortobene.