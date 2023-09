Gli abiti della stilista quartese sfilano sul red carpet  

C’era una volta Cenerentola, i topini, le sorellastre e una fata madrina che trasformò la zucca in carrozza. Stavolta a volare al ballo invece è proprio lei, la fata madrina, che in questa storia veste i panni di Elena Pes, 35enne di Quartu, una testa piena di ricci e tra le mani forbici, aghi e tessuti. Il ballo in questione è il red carpet della 80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed Elena è partita con le sue creazioni, che ieri hanno vestito la bellissima attrice Raffaella Di Caprio.

«Quando ho ricevuto la notizia mi sono emozionata, non credo mai di essere o di fare abbastanza, quindi mi stupisco sempre del fatto che qualcuno possa scegliere il mio brand». La giovane stilista sarda sorride al pensiero del suo viaggio in Laguna, ma è un sorriso imbarazzato, nervoso, continuo: chi è abituato a stare dietro le quinte difficilmente si sente a suo agio ad avere i riflettori puntati addosso. Soprattutto se si parla di sogni che si realizzano. Quello di Elena e del suo brand Nina Ray si sta materializzando grazie ad un contest creato dal Salotto delle Celebrità, un talk-show live che commenta eventi del mondo dello spettacolo, a cui hanno partecipato diversi stilisti emergenti italiani, tra cui lei. Una candidatura mandata senza troppe aspettative, che invece si è trasformata in un biglietto in prima classe a Venezia.

Creatività, fatica, impegno, sudore e passione: sono gli elementi indispensabili se si vuol fare un lavoro come questo, che non dà certezze da subito, ma che offre una corda, a volte instabile, per aggrapparsi ai desideri. «Ho sempre avuto la passione per gli abiti, fin da piccola, ma non pensavo sarei mai arrivata a fare questo mestiere», spiega Elena. «Inizialmente era un passatempo, poi dopo aver conseguito diversi corsi privati per affinare tecniche sartoriali, mi sono resa conto di avere una passione smisurata per questo settore, che mi permette anche di divertirmi. La verità è che qualsiasi altro lavoro non mi rendeva felice. Questo invece sì». Diverse collaborazioni con store di livello nazionale, uno studio tutto suo e un’accademia che impartisce corsi di sartoria e modellistica.

Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la vita, insegnava Confucio. La realtà è diversa. Dietro la storia di Pes ci sono tanti sacrifici e anche lacrime: «Non è tutto oro ciò che luccica. E non è fortuna la mia. Anzi c’è molta fatica, problemi di salute, visite continue e il mio lavoro mi aiuta a superare tutto» spiega la stilista, molto conosciuta sui social anche per aver condiviso il suo percorso contro l’endometriosi, malattia che ha il potere di stravolgere la vita di chi ne soffre. Elena non ha mai nascosto il lato fragile di sé e forse per questo ora si trova sommersa dall’affetto di tanti, che vedono in questa storia un meritato lieto fine. Progetti futuri che buttano il cuore oltre l’ostacolo: «Mi piacerebbe arrivare Sanremo, ma chissà se capiterà mai?».

