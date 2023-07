Gli abbonamenti già a quota 1300 

Oltre 500 rinnovi solo ieri, per sfondare quota 1000 in appena due giorni di campagna abbonamenti arrivando a circa 1300. Prosegue con ottimi numeri la prelazione dedicata ai 7019 già abbonati la scorsa stagione: dopo le 750 conferme di martedì, quando si è aperta la vendita, anche ieri si è proceduto a ritmi sostenuti (record in avvio negli ultimi anni). C’è ancora tempo fino a martedì - online, al Ticket Service di piazza L’Unione Sarda e nelle ricevitorie autorizzate - per mantenere il proprio posto per le 19 gare casalinghe, o in alternativa sceglierne un altro fra quelli disponibili (operazione quest’ultima possibile solo al Ticket Service ufficiale, aperto oggi e domani dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 per poi riaprire da lunedì con gli stessi orari).

Come prezzi in prelazione 230 euro nelle curve, 300 Distinti Laterali, 500 euro gli altri settori dei Distinti (centrali, nord e sud, alti), 900 euro Tribuna blu e 1200 euro Tribuna rossa, con ulteriori sconti per donne, over 65 e under 18 (da 200 euro in Distinti laterali a 900 euro in Tribuna Rossa) così come under 12 (da 200 a 400 euro fra Distinti centrali e Tribuna, solo al Ticket Service). Giovedì prossimo, invece, partirà la vendita libera per tutti gli altri.

