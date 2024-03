Gli 85 anni di Trapattoni, auguri da mezza Europa 

Roma. « Buon compleanno to Giovanni Trapattoni». Arrivano anche da Dublino, dalla nazionale irlandese che ha allenato con grande riscontro di affetto tra il 2008 e il 2013 per la sua ultima panchina, gli auguri via social per il compleanno del Trap, che ha compiuto ieri 85 anni.

Tra i primi a inviare il messaggio, ovviamente, la Juve, che su X più delle infinite vittorie ricorda come con 596 panchine Trapattoni è «l’allenatore con più presenze nella storia bianconera». «I migliori auguri per il tecnico dello scudetto dei record», è il messaggio dell’Inter, alla cui guida - ricorda il club bianconero - vinse il tricolore nell’89 con 58 punti su 68 disponibili, nell’era della serie A a 18 squadre e della vittoria da due punti. «Amo troppo il verde dei prati e il pallone. Ho fatto l’allenatore perché non mi immaginavo altrove», è la frase di Trapattoni rievocata dall’Inter.

Gli auguri sono arrivati da tutte le ex squadre: la Fiorentina li invia a lui (e in concomitanza a un altro ex, il giocatore Babacar),il Bayern Monaco lo omaggia con la foto di quando alzò il piatto dello scudetto in Bundesliga, nel ‘97: «Per te tutto il meglio, Maestro». Auguri, dunque, a un maestro del calcio che ha vinto dappertutto.

