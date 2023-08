Gli 80 anni di Ragni, maestro nell’arte di ritrarre il paesaggio 

Nelle pittoresche terre di Collamato, un borgo nel cuore di Fabriano, ha trovato le radici il talento di un artista che, nell’arco dei suoi 80 anni, ha saputo trasformare la natura in uno spettacolo per gli occhi. Ferdinando Ragni, affettuosamente chiamato Nando, maestro nell'arte dei paesaggi, è approdato in Sardegna tanto tempo fa e a Poggio dei Pini ha trovato il suo rifugio creativo: una piccola mansarda che, dice, rappresenta il suo regno incantato.

Numerosi premi vinti, i primi già ai tempi dalle elementari: «Da bambino – sorride – rubavo carbone dai fornelli di mia mamma e disegnavo sui muri a casa di mio nonno. Lui si adirava, ma a me appassionava. Ogni angolo libero si trasformava in una tela. L’arte è un piacere, è come entrare in un'altra dimensione».

Un viaggio, tanti anni fa, ha lasciato un segno indelebile: «Dall'Italia alla Somalia, dove ho vissuto per tre anni e organizzato varie mostre artistiche». Tornato in Italia, un cambio di vita radicale: «A Quartu facevo il rappresentante di elettrodomestici. Quindici anni di pausa dall'arte, tra lavoro e doveri. Ma il richiamo non poteva essere ignorato: ripresi da dove avevo lasciato, dando vita a riproduzioni di opere d'autore. Le mostre mi portarono in giro per l'Italia e persino fino in Cina». Nel 1983 l’approdo a Capoterra: «Mi conquistò la cordialità della gente. Qui anche gli sconosciuti diventano amici. E poi, ci sono quei paesaggi che hanno plasmato le mie opere: una è nell'ufficio del sindaco».

Tante le iniziative e le mostre organizzate negli anni insieme ad altri artisti locali: «Anche il rinomato maestro Sciola si unì a noi in una di queste occasioni. Finché, dopo oltre dieci anni, la cooperativa Poggio dei Pini ha ceduto il locale dove esponevamo a un'accademia enogastronomica. Tuttavia, non possiamo permettere che l'arte si spenga: è necessario agire, tornare alle radici e ridare all'arte lo spazio che merita».

