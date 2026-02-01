Gli 80 anni della Ferrini cagliari 

Nonostante rappresenti una delle più vecchie società sarde, dall’alto dei suoi quasi 80 anni di vita la Polisportiva Ferrini Cagliari guarda sempre al futuro.

Ad affiancare un’attività giovanile calcistica sempre ad alti livelli e riconosciuta in tutta la Sardegna ci sono i nuovi obiettivi della società: la valorizzazione di altre discipline e il miglioramento delle strutture, come spiega Fabio Argiolas, vice responsabile del settore giovanile. «Abbiamo un nuovo campo da hockey, è stato appena completato un nuovo campo di calcio a 7 e speriamo questa estate di poter rifare anche il campo di calcio a 11. In più la palestra, il campo da padbol e quelli del padel. La novità è un campetto di street soccer con le sponde. Il tutto per offrire un servizio migliore ad atleti e famiglie».

Oltre a rimarcare i successi delle giovanili del calcio, Argiolas sottolinea che «con l’attività di base stiamo cercando di far divertire sempre di più i bambini concentrandoci principalmente su tecnica, capacità coordinative e tante partite».

Ma alla base c’è l’aspetto sociale. «Il focus della Ferrini è sempre stato sull’inclusione, per far crescere i ragazzi non solo tecnicamente ma specialmente tramite valori quali l’educazione, la disciplina e il rispetto. Poi viene anche la ricerca della vittoria».

Con un occhio di riguardo allo sport paralimpico.«Nel calcio abbiamo aderito con entusiasmo al progetto della Figc a Sa Rodia a Oristano e della Divisione calcio paralimpico e sperimentale. Ci alleniamo ogni mercoledì mattina. I ragazzi sono meravigliosi, si impegnano, si divertono e vivono delle splendide esperienze di sport. Nel nuoto la nostra Francesca Secci ha vinto 3 medaglie ai campionati italiani. Tutto questo è stato possibile grazie ai tecnici e dirigenti della società, ma visti i pochi contributi pubblici un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor, che ci permettono di portare avanti i nostri progetti».

