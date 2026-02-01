VaiOnline
I ragazzi.
02 febbraio 2026 alle 00:32

Gli 80 anni della Ferrini cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nonostante rappresenti una delle più vecchie società sarde, dall’alto dei suoi quasi 80 anni di vita la Polisportiva Ferrini Cagliari guarda sempre al futuro.

Ad affiancare un’attività giovanile calcistica sempre ad alti livelli e riconosciuta in tutta la Sardegna ci sono i nuovi obiettivi della società: la valorizzazione di altre discipline e il miglioramento delle strutture, come spiega Fabio Argiolas, vice responsabile del settore giovanile. «Abbiamo un nuovo campo da hockey, è stato appena completato un nuovo campo di calcio a 7 e speriamo questa estate di poter rifare anche il campo di calcio a 11. In più la palestra, il campo da padbol e quelli del padel. La novità è un campetto di street soccer con le sponde. Il tutto per offrire un servizio migliore ad atleti e famiglie».

Oltre a rimarcare i successi delle giovanili del calcio, Argiolas sottolinea che «con l’attività di base stiamo cercando di far divertire sempre di più i bambini concentrandoci principalmente su tecnica, capacità coordinative e tante partite».

Ma alla base c’è l’aspetto sociale. «Il focus della Ferrini è sempre stato sull’inclusione, per far crescere i ragazzi non solo tecnicamente ma specialmente tramite valori quali l’educazione, la disciplina e il rispetto. Poi viene anche la ricerca della vittoria».

Con un occhio di riguardo allo sport paralimpico.«Nel calcio abbiamo aderito con entusiasmo al progetto della Figc a Sa Rodia a Oristano e della Divisione calcio paralimpico e sperimentale. Ci alleniamo ogni mercoledì mattina. I ragazzi sono meravigliosi, si impegnano, si divertono e vivono delle splendide esperienze di sport. Nel nuoto la nostra Francesca Secci ha vinto 3 medaglie ai campionati italiani. Tutto questo è stato possibile grazie ai tecnici e dirigenti della società, ma visti i pochi contributi pubblici un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor, che ci permettono di portare avanti i nostri progetti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 