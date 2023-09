Gli 11 della Nikeyon  tornano in campo  

Dopo 10 anni di stop, Suni festeggia il ritorno della Nikeyon, la squadra di calcio locale che esordirà in Terza categoria. «Un grande risultato per il territorio e il nostro paese, che può tornare a tifare la propria squadra» si legge nella sua pagina ufficiale. Nata nel 1962, Nikeyon torna in campo con un progetto dedicato ai giovani e al loro futuro come spiega il presidente Paolo D’ambrosio, che da due anni si occupa del gruppo: «Vogliamo creare un legame fra i ragazzi e il territorio – ha sottolineato – spesso i giovani lasciano la Planargia non solo per via del lavoro, ma anche per praticare sport. C’è un esodo verso Bosa e Macomer anche solo per giocare a calcio. Vorremmo evitare lo spopolamento, in collaborazione con l’assessore allo Sport Antonio Sias». Il presidente ha ricordato che la società è no profit «ognuno di noi, dirigenti e allenatori, mette il proprio tempo a disposizione – ha detto - Viviamo grazie agli sponsor e alle sovvenzioni del Comune». In attesa del calendario ufficiale del campionato, Nikeyon si prepara a esordire in Terza categoria. «Dieci anni fa abbiamo iniziato a seguire i pulcini che ora sono nella categoria giovanissimi. Adesso abbiamo varie fasce d’età». ( p.b. )

