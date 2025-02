Gli 007 ucraini: «Putin annuncerà la vittoria lunedì» 

Mosca. Una voce, proveniente dall’intelligence ucraina, viene ripresa dai media occidentali e smuove gli animi in vista del terzo anniversario, lunedì, dell’invasione russa dell’Ucraina. I servizi di Kiev, citati da Bild, assicurano che proprio il 24 febbraio Vladimir Putin annuncerà la vittoria. Un’affermazione in contrasto con i segnali che arrivano dal Cremlino, dove il portavoce Dmitry Peskov afferma che è «troppo presto per parlare di risultati» di quella che a Mosca è chiamata “l’operazione militare speciale”, e che quindi lunedì non è in programma alcun evento. I servizi di intelligence militare ucraini sostengono che Putin potrebbe usare i colloqui tra Stati Uniti e Russia a Riad per dichiararsi vincitore, imponendo le sue condizioni di pace e cercando di dipingere i governi in Europa che sostengono Kiev come «nemici della pace».

Peskov, invece, annuncia che le ostilità continueranno perché «tutti gli obiettivi stabiliti dal capo dello Stato e supremo comandante in capo devono essere raggiunti». Gli “obiettivi” stabiliti da Putin sono il pieno controllo delle quattro regioni ucraine occupate solo in parte (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson) e rinuncia ufficiale di Kiev a entrare nella Nato. L’avanzata delle truppe russe nella regione di Donetsk continua, con il ministero della Difesa che ha annunciato la conquista di altri due villaggi: Nadezhdinka e Novosyolka. Quanto alle trattative tra Russia e Usa, non sembrano poter dar luogo per ora ad un esito favorevole a Mosca. Le due parti sono diventate molto prudenti anche nel parlare di un possibile vertice fra Putin e Trump. «Dipenderà dai progressi dell’accordo ucraino», ha sottolineato il segretario di Stato Usa Marco Rubio.

