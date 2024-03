Gli 007 russi: l’Ucraina dietro l’attentato  

Mosca. “Konechno Ukraina”, ovviamente l’Ucraina: così, con un sorriso e una battuta telegrafica, il capo del Consiglio di Sicurezza russo Nikolai Patrushev ha risposto ai giornalisti che lo hanno intercettato chiedendogli se della strage al Crocus City Hall fosse responsabile “l’Isis o l’Ucraina». Non più dunque l’evocazione vaga di una colpevolezza di Kiev, suggerita nei due interventi di Vladimir Putin degli ultimi giorni, ma un’accusa diretta. Confermata poche ore dopo dal capo dei servizi d’intelligence interna (Fsb) Alexander Bortnikov, che ha accennato anche a un possibile coinvolgimento degli Usa e della Gran Bretagna, per poi aggiungere che Mosca risponderà con una «rappresaglia». Putin aveva detto lunedì sera che l’attacco alla sala da concerti, costato 139 morti e 180 feriti, era stato compiuto da «estremisti islamici». Ma aveva avvertito che l’inchiesta sarebbe continuata per scovare i «mandanti», puntando il dito proprio contro l’Ucraina, dove secondo lui erano diretti i quattro terroristi accusati di essere gli autori materiali del massacro. A riaffermarlo è stato ieri Bortnikov, secondo il quale per loro a Kiev era pronta una accoglienza da “eroi”.

La Bielorussia

Una versione che sembra cozzare con quella del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo il quale i quattro presunti autori della strage si sono diretti in un primo momento verso il confine con il suo Paese. Lukashenko ha raccontato infatti che i terroristi, arrivati nella regione russa di Bryansk, «hanno capito che era impossibile entrare in Bielorussia» per i posti di blocco subito istituiti d’accordo con Putin e perciò «hanno cambiato strada e si sono diretti al confine russo-ucraino». Al di là della contraddizione tra le due versioni, Kiev ha nuovamente respinto le accuse, alle quali si è aggiunta quella rivolta da Bortnikov all’Ucraina di addestrare «nazionalisti, mercenari e islamisti in Medio Oriente» per farli «combattere contro la Russia».

Usa e Gran Bretagna

Da parte sua, il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha parlato di «accuse insensate» da parte di Mosca ribadendo che Londra e Washington ritengono l’Isis «unico responsabile» dell’attentato. L’Fsb tuttavia ha insistito, affermando che gli interrogatori degli arrestati «confermano la pista ucraina». Quanto all’eventuale rappresaglia, i giornalisti hanno chiesto a Bortnikov se potrebbe essere preso di mira anche il capo dei servizi segreti militari ucraini, Kirylo Budanov. È un obiettivo legittimo per le forze militari russe, «così come ognuno che perpetra crimini contro la Russia», ha risposto il capo dell’Fsb. Sul fronte dell’inchiesta, la Corte di Mosca che si occupa del caso ha tramutato in arresto il fermo di un ottavo sospetto. Si tratta di Alisher Kasimov, originario del Kirghizistan ma cittadino russo. L’uomo è accusato di avere affittato un appartamento ai presunti terroristi.

