Gli 007 americani: Putin non ordinò  di uccidere Navalny 

Washington. Vladimir Putin non ordinò direttamente la morte del dissidente Alexey Navalny nel carcere dell'Artico dov’era detenuto. Ne è convinta l'intelligence americana, secondo il Wall Street Journal, che non esonera comunque il presidente russo dalla responsabilità del decesso del principale oppositore.

Le conclusioni americane sono accolte con scetticismo da alcuni Paesi europei, da Mosca e dagli alleati di Navalny. «Ho visto l'articolo, non lo definirei di alta qualità. Sono solo speculazioni inutili», taglia corto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: «Sembra che l'obiettivo fosse dare al pubblico mondiale qualcosa da leggere nel fine settimana». Il Cremlino ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento con la morte di Navalny.

Alcune agenzie di intelligence europee esprimono scetticismo perché, in un sistema rigidamente controllato come la Russia, è improbabile che Putin non sapesse. E chi lo dice, secondo gli alleati di Navalny, «chiaramente non capisce come funziona la Russia moderna». Le valutazioni degli 007 americani, condivise dalla Cia, si basano su informazioni riservate e sull'analisi dei fatti pubblici, come l'ora della morte e l'ombra che il caso ha gettato sulla rielezione di Putin.

