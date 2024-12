«Glencore, stop inaccettabile Il polo del Sulcis ha un futuro» 

«Inaccettabile, scorretta e provocatoria». Adolfo Urso scandisce bene gli aggettivi. La scelta di Glencore, che qualche giorno fa ha fermato in anticipo la linea di produzione dello zinco nello stabilimento della Portovesme srl, brucia ancora. Gli operai – circa 1.200 – hanno trascorso un Natale di angoscia. È l’ennesima crisi nel polo industriale del Sulcis, che almeno oggi troverà spazio nei titoli dei Tg nazionali: il Governo – oltre a Urso ci sarà anche la ministra del Lavoro Marina Calderone – e la Regione, con la governatrice Alessandra Todde, incontreranno i lavoratori davanti ai cancelli dell’impianto.

Lo strappo con Glencore è evidente: accusate l’azienda di non aver rispettato gli accordi.

«Purtroppo è così. Al tavolo del 5 dicembre, da me presieduto, avevamo raggiunto l’intesa: l’azienda avrebbe posticipato la chiusura della linea zinco, avviata con decisione unilaterale, rinviandola a dopo una valutazione che avremmo fatto insieme dopo la missione tecnica del ministero concordata per venerdì scorso, e comunque non prima di fine anno».

E invece cosa è successo?

«Proprio quel giorno l’azienda ha comunicato, prima ai sindacati - che ovviamente ne hanno dato notizia alla stampa -, e poi alla delegazione del ministero in missione in azienda, che aveva deciso di anticipare lo spegnimento dell’impianto, disattendendo quanto garantito appena pochi giorni prima».

Quali saranno i prossimi passi?

«Spero che l’azienda torni indietro, riattivando al più presto gli impianti in modo da facilitare l’ingresso di altri eventuali investitori. Noi siamo trasparenti e corretti, pretendiamo altrettanto. Se non intendono continuare nella produzione di zinco concentrando la loro attività in Spagna, consentano che altri possano farlo. E in ogni caso si facciano carico di governare con noi la transizione affinché la Sardegna possa al meglio utilizzare la sua vocazione industriale».

In che modo?

«Ci hanno assicurato che si impegneranno in tal senso almeno sino ad ottobre prossimo e mi auguro che lo ribadiscano oggi anche ai lavoratori, per riprendere il confronto nel tavolo al Ministero con spirito pienamente collaborativo. La nostra priorità è il lavoro».

Glencore ha parlato di motivi di sicurezza e rischi ambientali per giustificare lo stop. È credibile?

«È quanto ci ha comunicato dopo aver preso atto della mia reazione. Da subito noi abbiamo chiesto se una decisione di tale gravità fosse stata assunta in ottemperanza ad una disposizione degli enti preposti alla tutela ambientale, in primis l’agenzia Arpas. Ci è stato risposto che la decisione è stata assunta solo dall’azienda. E anche questo è inaccettabile: tali decisioni vanno assunte coinvolgendo gli enti competenti, soprattutto se si viene meno ad un impegno appena sottoscritto col Governo».

A che punto è la ricerca di nuovi investitori?

«Abbiamo avuto una manifestazione di interesse per la linea del zinco e abbiamo anche altre ipotesi di lavoro, in altri settori compatibili. Siamo in campo. Noi non molliamo».

Le aziende chiudono da un giorno all’altro e lasciano solo macerie. Oppure usano il ricatto della disoccupazione per ottenere aiuti o incentivi. Non è il caso di cambiare approccio?

«È quanto accadeva nel passato ma non è più così. In questa legislatura abbiamo affrontato e risolto con successo tutti i casi di crisi che sono giunti al ministero. Abbiamo riconvertito Wartsila a Trieste, Marelli a Crevalcore, Fos a Battipaglia, Whirlpool Emea a Napoli. Abbiamo cominciato quest’anno riprendendo in mano la siderurgia italiana con il commissariamento di Acciaierie d’Italia e questo ci ha consentito anche di salvare la Sanac, come avevo promesso mesi fa ai lavoratori sardi».

La vicenda Glencore non è l’unica preoccupazione per l’area di Portovesme.

«Stiamo seguendo anche le altre vertenze in stretto raccordo con le parti sociali e le istituzioni locali. Per Eurallumina è in corso un confronto tra la Regione Sardegna e il ministero dell’Ambiente per il raggiungimento di un nuovo accordo sull’approvvigionamento energetico dell’Isola, parte indispensabile per la ripresa delle attività dello stabilimento e per la quale il governo ha messo a disposizione apposite risorse. Il 20 gennaio faremo al ministero il punto su questo dossier».

E Sider Alloys?

«La questione più rilevante resta il finanziamento del piano industriale che rispetto alla previsione iniziale risulta più che raddoppiato. Per ottenere la finanza necessaria è in corso un confronto con un pool di banche con la presenza di Sace (il gruppo assicurativo controllato dal ministero dell’Economia). Invitalia ha anche garantito un finanziamento che ha consentito di pagare gli stipendi ai lavoratori».

Il polo industriale del Sulcis ha un futuro?

«Sicuramente sì. Abbiamo altre frecce al nostro arco. Ma le annuncerò quando i tempi saranno maturi. Noi pensiamo ai fatti, non alle passerelle».

