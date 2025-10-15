«Glencore riavvii la linea zinco o faccia le bonifiche» 

«Chiarezza sul futuro della linea zinco senza la quale l’unica strada possibile è quella dello stop alle lavorazioni e l’avvio della bonifica a Portovesme. La Provincia è disponibile a un incontro con Glencore ma è necessario che prima la multinazionale fornisca tutte le informazioni necessarie a garantire che la riunione possa risultare utile e proficua». Mauro Usai, presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, è deciso ad andare a fondo alla vicenda Portovesme srl.

La lettera

In una lunga (seconda) comunicazione inviata alla Glencore, ai ministeri dell’Ambiente e dell’Industria e Made in Italy, alla Regione, al Comune di Portoscuso e all’Arpas, Usai si sofferma ancora una volta sulle criticità per le quali non ritiene sufficiente le risposta date dalla multinazionale. «Chiediamo di dettagliare le dichiarate “diverse iniziative atte a migliorare e ampliare la linea zinco” visto che è stato confermato che la linea non ripartirà in nessun caso a Portovesme – dice Usai – chiediamo di chiarire l’affermazione secondo cui “la Società ha provveduto a realizzare l’impianto Sx e ad effettuare diverse migliorie all’impianto elettrolitico” visto che si tratta di impianti che risultavano già autorizzati nell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) già pianificati e comunicati alle autorità competenti, oltre che completati da diversi anni». Usai, nella lettera, ribadisce un concetto a suo parere chiave in questa vicenda: «Nell’Aia del 2005, coerentemente con l’aumento della quantità di fumi di acciaieria da recuperare, veniva richiesto un potenziamento dell’impianto di elettrolisi dello zinco, strettamente connesso alla produzione di metallo mercantile e non a un’attività di mero trattamento e smaltimento rifiuti, come quella attualmente effettuata». Considerato che la linea zinco è ferma, «l’impianto Waelz oggi sembra avere una diversa finalità, configurandosi come un’attività di trattamento rifiuti svolta per vostri clienti esterni. Tale attività – ribadisce Usai – non risulta coperta da specifica autorizzazione, trattandosi di un trattamento di rifiuti finalizzato alla cessione del prodotto all’esterno e non più alla produzione mercantile di zinco metallo, a beneficio della forza lavoro dello stabilimento».

L’ambiente

Il presidente prende atto che «la Società dichiara di aver comunicato tali aspetti al Ministero dell’Ambiente, autorità riconosciuta come competente in materia di esercizio dell’Aia. Ma - aggiunge – appare trascurato il ruolo della Provincia, la cui funzione è altrettanto rilevante. La Provincia è l’autorità competente per l’Aia della discarica di Genna Luas e ha il compito di esaminare eventuali variazioni delle quantità di rifiuti abbancati,». Infine Usai torna sul tema delle bonifiche: «Si sollecita – scrive - l’acquisizione di esaustiva relazione sulla programmazione di ripresa delle attività indicate nel piano industriale o, in caso di dismissione degli impianti, del piano aggiornato di ripristino dei luoghi previsto e richiesto – come a voi ben noto - anche in caso di dismissione parziale dell’impianto».

