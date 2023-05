Glencore: «Restiamo in Sardegna per la riconversione»  

La linea piombo di Portovesme non riparte, la fonderia di San Gavino resta chiusa, la Glencore sta valutando se aumentare la produzione dello zinco (linea dimezzata nel 2022) ma intanto si dice decisa a mandare avanti il piano di riconversione, per non lasciare la Sardegna, che però è ancora tutto da definire.

La riunione

Il primo incontro al Mimit del gruppo di lavoro sul futuro della Portovesme srl, con la sottosegretaria Fausta Bergamotto, si è chiuso all’insegna della massima cautela, così si evince dalle dichiarazioni di chi ha partecipato alla presentazione dei progetti Glencore per il futuro. C’è il progetto pilota per la lavorazione delle batterie esauste da cui trarre litio, cobalto, nichel e manganese, che darà lavoro a 26 persone e il progetto più ampio della riconversione dello stabilimento di Portovesme del Recycling hub (in sinergia tra Glencore e Li-Cycle) che se realizzato darebbe lavoro a centinaia di persone ma per il quale deve ancora essere avviato lo studio di fattibilità. Nel frattempo i lavoratori di Portovesme e San Gavino delle linee piombo e zinco sono in cassa integrazione a rotazione e per ora senza prospettive, eccezion fatta – così è emerso ieri – per i tecnici della fonderia ai quali sarebbe stato proposto un lavoro in altri siti Glencore (all’estero) dove alcune figure sarebbero molto richieste.

Le reazioni

«Vanno bene i progetti per il futuro ma ricordiamo che devono essere sempre garantiti i piani occupazionali e che non si può pensare di portare avanti un programma così importante e articolato giocando al ribasso», hanno commentato i sindacati presenti. La delegazione era formata da Fausto Durante segretario della Cgil Sardegna, Emanuele Madeddu, Filctem Sardegna Sud Occidentale, Antonello Saba, Cisl Sulcis Iglesiente, Vincenzo Lai, Femca Cisl Sud Sardegna, Federico Matta, Uil Sulcis Iglesiente e Pierluigi Loi, Uiltec Uil. I sindacalisti hanno sottolineato « l’urgenza di definire la compatibilità ambientale e la sostenibilità delle nuove produzioni e chiesto sin da ora che venga implementata la filiera a monte e a valle delle stesse produzioni previste», ma hanno anche ribadito che «resta da risolvere una questione San Gavino. A nostro parere l’intero compendio deve far parte del complessivo piano di ristrutturazione e rivalorizzazione attraverso un processo di continuità produttiva e industriale e di pieno inserimento dentro il quadro di transizione prevista per gli impianti di Portovesme».