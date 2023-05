A pochi giorni dall’incontro del gruppo di lavoro che dovrà tracciare il futuro di 1.500 lavoratori di Portovesme e San Gavino, Glencore racconta il suo piano per la riconversione dell’impianto metallurgico di Portovesme per la produzione di litio, nichel e cobalto riciclati. Nella nota non si parla di piombo e zinco e questo crea non poca apprensione. Intanto nel Sulcis è polemica per la bonifica dimenticata dell’ex Sardamag di Sant’Antioco.

