«Glencore non scappa  ma zinco e piombo non sono competitivi» 

«Confermo, poi lo stabilimento verrà tenuto in manutenzione fino a quando non cambieranno le condizioni di mercato. Ma non abbiamo mai detto che avremmo chiuso e buttato via le chiavi. Idem per la Portovesme srl».

Governo, Regione, Comuni e (parte) dei sindacati accusano la Glencore di aver progettato il disimpegno dalla Sardegna lasciandosi alle spalle disoccupazione e danni ambientali. Da più fronti si invoca un intervento pubblico, magari per decreto, per includere le produzioni di zinco e piombo tra quelle strategiche per l’Italia. L’effetto sarebbe quello di obbligare la multinazionale a produrli a Portovesme e San Gavino, oppure passare le mano ad altre aziende. Dichiarazioni e appelli davanti ai quali l’amministratore delegato della Portovesme srl, Davide Garofalo, replica deciso: «Mai detto che la Glencore vuole lasciare l’Isola».

Governo, Regione, Comuni e (parte) dei sindacati accusano la Glencore di aver progettato il disimpegno dalla Sardegna lasciandosi alle spalle disoccupazione e danni ambientali. Da più fronti si invoca un intervento pubblico, magari per decreto, per includere le produzioni di zinco e piombo tra quelle strategiche per l’Italia. L’effetto sarebbe quello di obbligare la multinazionale a produrli a Portovesme e San Gavino, oppure passare le mano ad altre aziende. Dichiarazioni e appelli davanti ai quali l’amministratore delegato della Portovesme srl, Davide Garofalo, replica deciso: «Mai detto che la Glencore vuole lasciare l’Isola».

Nelle ultime lettere avete comunicato lo stop della linea piombo.

«Sono dovute per legge, legate alle autorizzazioni ambientali. Prima della fine di aprile ogni azienda deve comunicare i risultati del piano di monitoraggio ambientale dell’anno precedente alle autorità di controllo, compresi eventuali scostamenti degli aspetti produttivi: avendo fermato la linea piombo di Portovesme a fine gennaio e di San Gavino a fine marzo, abbiamo incluso anche queste informazioni».

Per San Gavino parlate di “ultima” colata a maggio.

«Confermo, poi lo stabilimento verrà tenuto in manutenzione fino a quando non cambieranno le condizioni di mercato. Ma non abbiamo mai detto che avremmo chiuso e buttato via le chiavi. Idem per la Portovesme srl».

Tutti i vostri interlocutori sottolineano che il prezzo dell’energia troppo alto è una scusa per andare in altri Paesi.

«Dicono anche che le condizioni sono identiche in tutta Italia ma è falso: la Regione dovrebbe sapere che le aziende sarde non hanno gli stessi strumenti delle altre regioni e non ammette di non avere intrapreso azioni per la condizione di insularità. Oggi si lavora con costi triplicati rispetto all’epoca pre-Covid: condizioni non più sostenibili per mantenere queste produzioni».

Dunque, non si riparte.

«Sono in corso interlocuzioni ministeriali programmate sino a fine giugno per trovare soluzioni praticabili».

Ma sul tavolo ci sono già le proposte, ad esempio il credito d’imposta, che si sommano agli ingenti aiuti di Stato incassati.

«Sono tutte proposte che riducono momentaneamente l’impatto economico ma non risolvono il problema, i nostri interlocutori lo sanno bene. Il prezzo attuale di mercato a 150 euro a megawattora con un credito di imposta al 20 per cento, riduce il prezzo di 30 euro, sempre due volte e mezzo il costo pre-pandemia».

Quindi non c’è possibilità di riavvio.

«Si è parlato di possibili aiuti per la riconversione, ma niente di tangibile. Noi per essere pragmatici abbiamo chiesto e ottenuto un piano di lavoro per valutare tutte le possibilità».

Ma la ripartenza di piombo e zinco è stata posta come “conditio sine qua non” per ogni altra futura iniziativa.

«Non possono chiederci di lavorare in perdita. Se questa è la condizione di partenza non c’è possibilità di discussione».

Cos’è per lei la responsabilità sociale dell’azienda?

«Gli ultimi due anni si è lavorato proprio seguendo questo principio, cercando di limitare al massimo gli impatti negativi delle mutate condizioni economiche salvaguardando i lavoratori. Non ci siamo fermati neanche quando l’energia è arrivata a costare 800 euro a megawattora. Ora non è più possibile. Chi interpreta questo come una fuga dà un messaggio distorto. Non vogliamo lasciare la Sardegna».

I sindaci, il sindacato e il presidente Solinas la pensano diversamente.

«Sanno bene che le lettere dei giorni scorsi sono comunicazioni dovute per legge».

La stessa Regione ha parlato di bonifiche non fatte di cui vi chiederà conto.

«Anche questa è una bugia perché le bonifiche sono in campo, sia per quanto riguarda i suoli sia per l’acqua di falda e tra poco partiremo con altre aziende con il progetto della barriera idraulica. Si sta cercando di spostare l’attenzione rispetto all’unico problema che è il costo dell’energia».

I vertici Glencore hanno chiesto uno scudo penale per i danni all’ambiente?

«Assolutamente no. Non ci serve perché abbiamo sempre agito secondo le autorizzazioni che ci sono state date. Si è parlato semmai del fatto che il nuovo progetto, essendo innovativo, non è regolamentato in Europa e quindi in Italia per alcuni dei materiali che verranno prodotti e questo è un problema per l’iter autorizzativo e per un eventuale piano di monitoraggio. Dunque sarebbe auspicabile stilare insieme le regole del processo».

Chi contesta il progetto futuro di riconversione dice che darebbe lavoro a 20 persone infliggendo altri danni all'ambiente.

«I progetti sono due: uno pilota, che è una linea produzione di litio, che darà lavoro a una ventina di persone e partirà nei prossimi mesi. C’è poi un progetto di larga scala che andrà a trasformare l’intero sito di Portoscuso, con impianti per le produzioni di materiali per le batterie di nuova generazione. Si parla di investimenti di svariate centinaia di milioni di euro, nuove linee e che vedrebbero il consumo di energia pari a un terzo rispetto a zinco e piombo. E con minore impatto riguardo alle emissioni».

Dicono che si inquinerà maggiormente il mare con un progetto che peraltro, al momento, è solo un’idea.

«Rischi ipotizzati da chi non lo conosce. E poi è noto a tutti che ci sarà una lunga lista di enti che dovranno dare le autorizzazioni».

Zinco e piombo sono esclusi dai progetti futuri?

«Sì, perché si punterà su produzioni in linea con lo sviluppo del mercato che porterà, ad esempio, a un calo della domanda del piombo».

È più economico spostarne la produzione all’estero.

«Il presidente della Regione quando afferma che stiamo spostando le produzioni altrove dice il falso. Abbiamo investito all’estero ma per rimodernare i nostri stabilimenti esattamente come è avvenuto in Sardegna nel 2019 e 2020. Ma non per sostituire la produzione più importante che resta comunque a Portovesme».

Per questo si invoca la sostituzione di Glencore. Pronti a passare la mano a nuove aziende?

«Non si è mai parlato di questo. Ipotesi come quella della nazionalizzazione dell’azienda non hanno senso se il prezzo dell’energia resta quello attuale perché ci sarebbe una produzione non remunerativa. Escludo che l’idea sia di creare condizioni favorevoli solo dopo l’ipotetica uscita di Glencore. Non ci sarebbe alcun vantaggio a escludere l’azienda maggiormente titolata, che ha materie prime e competenze tecniche, senza soluzioni per il prezzo dell’energia. Con questi prezzi in Italia non è possibile per nessuno produrre piombo e zinco. Ecco perché cerchiamo un progetto alternativo per dare risposte al territorio. Altri hanno chiuso e se ne sono andati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata