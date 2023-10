«Glencore, manca il piano di fattibilità» 

«Il ministero è attivo e interviene. Deve essere l'impresa però a presentare un piano convincente e un piano industriale». Dopo la richiesta della Regione di sottoporre alla procedura della valutazione di impatto ambientale il progetto per la produzione di litio per batterie elettriche negli stabilimenti della Portovesme srl sulla vicenda interviene il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.

Quello che manca

«L'azienda non ha presentato ancora - dice Adolfo Urso - un piano di fattibilità. Noi ci aspettiamo che presenti un piano di fattibilità, cioè un piano industriale e siamo in campo, dobbiamo esserlo insieme alla Regione e agli altri, per farlo realizzare. Attendiamo che l'azienda presenti davvero un piano industriale».Il ministro ha auspicato un’accelerazione delle procedure per arrivare a una soluzione della vertenza.

«Per i siti strategici nazionale - afferma Adolfo Urso - applichiamo una nuova legge che va in deroga a tanti vincoli e l’ultimo lo abbiamo fatto per le opere di Lampedusa».

La Regione

L’intervento del ministro delle imprese e del made in Italy arriva dopo le recenti vicende sul futuro dell’azienda del Portovesme srl (la fabbrica è di proprietà della multinazionale svizzera Glencore). In particolare dopo la presa di posizione della Regione che nei giorni scorsi ha ribadito la necessita di sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale: «Le ragioni sollevate dall’Arpas e dal Comune di Portoscuso sono tali da non consentire una decisione alla sola fase della verifica. L’impianto, definito pilota, prevede comunque di movimentare fino a 11.000 tonnellate di litio, non esattamente un quantitativo minimo». Sulla vicende interviene anche Confindustria (Sardegna Meridionale) che scrive a ministri Adolfo Urso e Gilberto Pichetto Fratin esprimendo «sconcerto per la delibera assunta nei giorni scorsi dalla Giunta Regionale della Sardegna sulla realizzazione del nuovo impianto dimostrativo per la produzione di carbonato di litio e ossidi di metalli misti». (f. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA