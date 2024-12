«Glencore ha rotto il patto di fiducia tra azienda e territorio» 

Un muro umano fatto di sindaci e sindache del Sulcis Iglesiente davanti ai cancelli della Portovesme srl del Sulcis Iglesiente. Sono arrivati ieri mattina, mentre gli operai erano impegnati nel loro turno di lavoro al quale si dedicano con impegno e abnegazione anche ora che la società per la quale hanno lavorato per anni, ha deciso di metterli alla porta due giorni prima di Natale. I primi cittadini hanno creato una barriera umana davanti alla fabbrica. Hanno voluto simbolicamente rappresentare lo sgomento di migliaia di persone – perché dietro a ogni operaio che perde il posto c’è una famiglia dei Comuni che amministrano- dopo un annuncio che ha spento la speranza proprio nel giorno in cui una delegazione del ministero è arrivata a Portovesme a certificare le potenzialità degli impianti che la Glencore ha deciso di fermare prima dell’arrivo di un – finora ipotetico – investitore per la linea zinco.

I sindaci e la Chiesa

«Questa anticipazione è ancora una volta, una mancanza di rispetto degli impegni e del territorio, che ospita l’azienda da 25 anni e sul quale la stessa ha maturato enormi profitti. – hanno scritto i sindaci in una nota congiunta al termine del sit-in – Condanniamo unitariamente e con forza questa decisione, che rompe ogni patto di fiducia tra azienda e territorio. Mai come oggi è necessario unire le forze e fare fronte comune politico-sindacale-territoriale e istituzionale per trovare soluzioni». I sindaci hanno poi chiesto un incontro urgentissimo con la presidente della Regione Alessandra Todde e gli assessori all’Industria Emanuele Cani, all’Ambiente Rosanna Laconi e al Lavoro Desirè Manca.

All’incontro non è voluto mancare don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale del lavoro per la Diocesi di Iglesias che più di una volta ha espresso la stessa preoccupazione degli operai: «Far ripartire impianti fermi è complicatissimo». Lo si disse anche quando l’Alcoa spense l’ultima cella elettrolitica: il fatto che dopo tanti anni non decolli il progetto Sider Alloys, allora acclamata come oggi l’ipotetico investitore dello zinco, lascia ben poco spazio all’ottimismo. Don Mura ha anche sottolineato che «il Sulcis Iglesiente, ormai, sembra destinato a sopravvivere di ammortizzatori sociali e auspichiamo ci siano per tutti coloro a cui è negato il lavoro. Ma che direste di un’auto – ha chiesto – che ha solo gli ammortizzatori ma il resto dei veicolo non c’è? Nessuno desidera che l’emergenza divenga sistema, spesso desiderata e utile a tante lobby sociali e istituzionali per tenere succubi coloro che perdono il lavoro».

Le critiche

Per tutta la giornata di ieri sono continuate le dure reazioni di condanna alle scelte della Glencore, sia a livello regionale sia locale. Il gruppo Pd regionale ha parlato di «grave atto di irresponsabilità sociale e un colpo mortale per il futuro del Sulcis Iglesiente», e di una scelta «dettata da mere logiche di profitto. Non è solo una questione di posti di lavoro, ma un attacco alla dignità di intere famiglie, al futuro delle giovani generazioni e alla sopravvivenza di una comunità già duramente provata». Dal Pd la richiesta all’esecutivo nazionale di interventi immediati su tre fronti: «Imporre a Glencore il rispetto degli impegni con il territorio, attraverso la revisione delle concessioni e dei benefici ottenuti, la piena tutela dei lavoratori e un tavolo permanente di crisi».

Anche i gruppi comunali Iglesias Avanti e Carbonia Avanti si sono schierati accanto ai lavoratori: «Glencore mostra indifferenza, insensibilità e una totale mancanza di rispetto verso lavoratrici, lavoratori e una comunità intera che ha dato tutto – scrivono da Iglesias Federico Melis e Gianna Concu – Responsabilità: una parola che sembra essere sconosciuta a chi, con queste scelte, colpisce non solo il lavoro ma anche la dignità di un intero territorio». E Giacomo Floris, a nome del gruppo di Carbonia aggiunge: «È inaccettabile che, dopo aver beneficiato di ogni tipo di sostegno, l'azienda dimostri ancora una volta un tale disprezzo per il nostro territorio e per le persone che ci vivono. Ci aspettiamo che la Portovesme srl dimostri rispetto nei confronti di tutto il Sulcis Iglesiente».

