«Glencore e Sider Alloys non sono il futuro» 

«Glencore e Sideralloys non rappresentano il futuro. I Governi siano conseguenti alle dichiarazioni fatte. Altro che pace sociale, l’inizio del 2025 sarà devastante». Sono amarissimi i toni del comunicato dell’ultimo dell’anno firmato dalla Fiom Cgil Sardegna Sud occidentale.

Le accuse

Il primo tema che viene posto all’attenzione è quello dei lavoratori delle ditte d’appalto che potrebbero cominciare l’anno con una lettera di licenziamento a causa dello stop alla linea zinco: «Glencore ha firmato accordi che parlano di pace sociale, – scrivono – ma la situazione devastante a cui ha costretto il mondo degli appalti, garantisce solo un buon reddito all'amministratore delegato della Portovesme srl, per il risultato perseguito a vantaggio della multinazionale, ma solleva enormi difficoltà». L’analisi è chiara: «Il mondo degli appalti, in particolare quello metalmeccanico, vivrà una situazione mai vissuta: troppe le persone prive di lavoro, con le aziende che soffiano sul fuoco, non garantendo una equa rotazione tra i lavoratori in cassa integrazione». Il rischio è di innescare una «miscela esplosiva».

Gli appelli

Da qui gli appelli al Governi per battere la strada dei nuovi investitori: «Si acceleri il percorso, perché appaiono del tutto inconciliabili le proposte del Governo sulla garanzia produttiva rispetto a quanto dichiarato dalla Glencore in merito all'impossibile spezzatino proposto. Così come deve essere rigettata la richiesta delle produzioni attraverso la sola linea Waelz, che garantisce solo una piccola parte delle attuali occupazioni, anche in caso di raggiungimento del fantomatico obiettivo black-mass».

L’alluminio

La drammaticità della situazione della Portovesme srl non fa dimenticare l’altrettanto drammatica condizione dei lavoratori alla Sider Alloys: «Quest'ultima ha terminato la minima credibilità. Il mancato pagamento delle tredicesime e dell’appalto alla mensa, hanno ancora una volta lasciato senza retribuzioni troppe famiglie». Da cui la richiesta di immediate verifiche. «È il momento di scelte differenti: dopo le dichiarazioni di fine anno i governi siano conseguenti: il futuro produttivo di piombo, zinco e alluminio, deve essere garantito diversamente da quanto fatto sino ad oggi. In caso contrario la mobilitazione sarà inevitabile.

