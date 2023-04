«Glencore, è l’inizio della fine» 

«La lettera della Glencore parla di chiusura della linea piombo ma è palese che si tratti dell’inizio della fine. Ecco perché con la stessa chiarezza usata dalla multinazionale, noi chiederemo garanzie su questioni fondamentali: ambiente, salute pubblica e dignità del lavoro che, a questo punto, non possono che passare attraverso un intervento diretto del Governo». Il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori è totalmente in linea con il collega di San Gavino dopo le lettere della Glencore che, se da un lato non arrivano come un fulmine a ciel sereno, «mostrano che è davvero complicato credere che ci sia voglia di trattare ancora».

I temi

La liste dei temi da chiarire è lunga a partire dal fatto che «nessuno crede più che il caro energia sia davvero la causa delle decisioni prese». Ora, dice Atzori, «chiederemo conto di tante cose tra cui del fatto che si continui a tenere in esercizio i forni Waelz anche se l’elettrolisi zinco è già stata dimezzata. Il territorio non accetterà un danno all’ambiente solo per il tornaconto della multinazionale. Vogliamo poi sapere che cosa è stato fatto per le bonifiche e come si procederà per la falda acquifera. Certo non possono pensare di avere nuove autorizzazioni senza avere definito il pregresso». Poi il rinnovo dell’appello al Governo per un intervento diretto: «Se è vero che sono lavorazioni strategiche, occorre lavorare per non essere sempre sotto ricatto delle multinazionali. Dunque va realizzata l’auspicata “autonomia” produttiva. Intanto registriamo la scorrettezza di non avere inviato la lettera che annuncia la chiusura della linea piombo anche al ministero con il quale si sta trattando».

Regione e Cgil

Duro anche il commento del presidente della Regione Christian Solinas: «Inammissibile – dice – l’annuncio del disimpegno mentre in corso un tavolo di confronto aperto dal Governo. In queste settimane è emerso con chiarezza che il tema dell’energia è stato utilizzato per coprire una strategia industriale evidentemente diversa da quella illustrata dall’azienda, che come rivelato da fonti ministeriali, ha usufruito negli ultimi 4 anni di oltre 140 milioni di sostegni straordinari, oltre agli sgravi fiscali per l'abbattimento dei costi energetici. Non accettiamo che la multinazionale, sorda ad ogni ragionevole proposta, metta una pietra tombale su una linea di produzione strategica per la Sardegna e per l’intero paese, nonché sulla dignità e il futuro dei lavoratori». Anche il segretario regionale della Cgil Fausto Durante sottolinea l’urgenza di «una reazione di Regione e Governo «a questo ennesimo atto dell’azienda, che continua ad agitare il tema del costo dell’energia nonostante nei vari incontri si sia palesato che quel tema non è centrale ma che c’è un rimpallo di responsabilità non più tollerabile». Durante evidenza «quanto ora sia improbabile la ripresa delle attività». In occasione del confronto previsto per domani a San Gavino «proporremo a tutte le organizzazioni sindacali una adeguata iniziativa per contrastare il disegno aziendale di lento disimpegno, una risposta di mobilitazione e di lotta». Per la Festa del Lavoro ci saranno appuntamenti sia davanti alla fonderia sia davanti alla Portovesme srl a Portoscuso.