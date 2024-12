Glencore, dallo “schiaffo” al commissariamento 

Per salvare l’Alcoa si inventarono persino la favola degli “aquiloni eolici”, ritrovato piemontese per produrre energia. È l’anno del Signore 2012, gennaio inoltrato. Il colosso americano dell’alluminio aveva appena annunciato: chiudiamo lo stabilimento di Portovesme. Una multa “europea” da 300 milioni e costi energetici alle stelle, per via del monopolio dell’Enel, segnano il trapasso. Al Governo c’è Mario Monti, il Ministero dello Sviluppo economico è presidiato da un banchiere di Palazzo: Corrado Passera.

Energia & monopoli

Ieri, come oggi, nessuno si prese la briga di affrontare alla radice il tema strategico dell’energia, lasciando decisioni e azioni alla multinazionale elettrica, quella che fu di Stato. Una dopo l’altra le grandi industrie energivore del Sulcis, prima Eurallumina, poi Alcoa e ora Glencore, battono ritirata, cogliendo al balzo la “scusa” del costo insostenibile dell’energia. L’Enel, che da sempre vive il Sulcis come una “maledizione”, non vede l’ora di disfarsene. All’annuncio della “dipartita” di Glencore dal piombo e dallo zinco non si è strappata le vesti, anzi. I monopolisti dell’energia non ne vogliono nemmeno sentire di «contratti bilaterali», quelli tra gestori elettrici e imprese energivore, gli stessi che aveva suggerito come unica strada anti-infrazione proprio la Commissione Europea. Non si può dire, ma da sempre esiste un tacito accordo tra chi governa il Paese e chi produce energia: non disturbare la slot machine energetica, che sia di Enel o di Eni. A Roma lo sanno anche i “sanpietrini”: dentro i palazzi del potere decidono loro. Non è un caso che Enel chiuderà il 2024 con un margine operativo lordo vicino ai 23 miliardi di euro, con un utile netto ordinario che dovrebbe sfiorare i sette miliardi. Soldi a palate, nonostante l’area industriale del Sulcis e la Sardegna intera siano perennemente “strozzate” dal mecenatismo elettrico di Stato.

Aquiloni & srl

Il “caravanserraglio” generato dalla fuga di Alcoa fu segnato da una slavina di annunci: ogni giorno c’era un nuovo potenziale acquirente, come se gestire uno “ smelter ” di quelle dimensioni fosse partita da quattro soldi. Insieme ai signori degli “aquiloni eolici” si presentarono all’appello la stessa Glencore, Klesch e uno sconosciuto Fondo Aurelius . Non se ne fece niente: al momento di “stringere” fuggirono tutti a gambe levate. Alla fine arrivò la Sider Alloys , “scovata” in un quartiere periferico di Lugano, senza alcuna storia produttiva, riempita di soldi di Stato, ma ancora ferma al palo senza aver mai prodotto un chilo di alluminio. Negli anni, compresa la kermesse di ieri, Ministri e Governi, non hanno mai fatto mancare una “buona” parola per il Sulcis e per le produzioni “metallurgiche” ripetutamente definite “strategiche”. Peccato, però, che, ieri come oggi, quella formula giuridico-sostanziale di “produzione strategica” sia sempre rimasta vana e senza alcun seguito. Nello stesso periodo della chiusura del polo dell’alluminio nel Sulcis, infatti, una vertenza analoga, quella sull’acciaio dell’Ilva di Taranto, si trasformò in copiosi atti di Governo e miliardari stanziamenti di Stato. Per l’acciaio la “nazionalizzazione strategica” si poteva fare e si fece, per quella dell’alluminio, invece, nemmeno a parlarne. Altri interessi, altro peso. Oggi lo scenario si ripete: questa volta per altre due produzioni, piombo e zinco, sino a prova contraria ancora strategiche e per molti versi correlate alla strategicità dello stesso acciaio. Nella “veglia” di due giorni fa a Portovesme, Adolfo Urso, potente Ministro del Governo Meloni, non aveva ancora finito di pronunciare la reprimenda di Stato contro Glencore, con tanto di appello finale, che l’ufficio stampa della multinazionale “lanciava” in rete un comunicato da “schiaffo in faccia” con messaggi da “padroni” del vapore. La sintesi della nota svizzera si può tradurre: non ci interessa più produrre piombo e zinco, lavoriamo solo per trattare fumi-veleni di acciaieria e riciclare batterie al litio. In sostanza, come preannunciato da L’Unione Sarda il giorno prima, l’obiettivo di Glencore era solo quello di trasformare la Sardegna e il sito di Portovesme in un polo di “rifiuti-veleni” per trarne il massimo guadagno, fregandosene di lavoratori, salute e ambiente. Visita ministeriale, quella di giovedì scorso, “azzerata” negli effetti con quattro righe vergate in Svizzera, con affermazioni che riaprono di fatto sia il metodo che la sostanza dell’intera vertenza Sulcis. La “minaccia” di “ricercare” un nuovo soggetto, per sostituire la multinazionale nella produzione di piombo e zinco, ha avuto l’effetto del “solletico”. Non ci ha creduto nessuno, tantomeno i lavoratori, che conoscono il mercato dei metalli alla pari di qualsiasi operatore di Borsa.

Lo sanno tutti

Lo sanno tutti nel Sulcis, ancor di più dopo la vicenda Alcoa, che non ci sono operatori internazionali o nazionali credibili pronti a sostituire un colosso che se ne va. I due o tre operatori europei del piombo e dello zinco stanno ridimensionando ovunque, o lo hanno già fatto, figuriamoci se possono scommettere in un territorio dove non solo non c’è certezza del costo dell’energia, ma nemmeno la certezza dell’energia stessa. L’unica strada possibile è costellata da un dubbio facilmente sintetizzabile: il Governo italiano ritiene realmente “strategica”, come sostiene a parole, la filiera metallurgica del Sulcis? Non c’è molto tempo per dimostrarlo, se realmente si vuole evitare il ripetersi del calvario dei lavoratori di Alcoa e l’inganno di quegli anni.

Società inventate

Se l’esecutivo Meloni vuole concretamente salvare e rilanciare il polo metallurgico non deve inseguire la fantasiosa “chimera” di società “improvvisate” all’ultim’ora, ma semmai deve mettere in campo provvedimenti legislativi, decreti e leggi, con la copertura finanziaria adeguata, alla pari di quello che è stato fatto per l’acciaio di Taranto. Tutto il resto rischia di finire in chiacchiere, cassa integrazione a vita e tempo perso. Lo scenario appare solo uno: i l “commissariamento”, nelle forme e nei modi che si deciderà, della filiera metallurgica del Sulcis, estesa al recupero delle materie rare contenute negli sterili di miniera, in base a decreti legge, pari a quelli adottati per l’Ilva in questi ultimi 15 anni. Le analogie ci sono tutte: produzioni strategiche, sinergiche con lo stesso acciaio, la questione ambientale mai affrontata seriamente, a partire dall’irresponsabile blocco della realizzazione della barriera idraulica nelle aree della “Portovesme srl”, sino alla discarica di Genna ‘e Luas di fatto senza futuro.

Veleni & camino

Capitolo, quello ambientale, nemmeno affrontato nel confronto con la multinazionale svizzera: magari sarebbe stato utile ricordargli che il costo della “monumentale” bonifica delle aree inquinate non si vanifica con la fuga, tantomeno chiedendo di poter inquinare di più. In pochi sanno, infatti, che la Glencore, qualche mese fa, febbraio 2024, ha chiesto di incrementare, quasi raddoppiare, le emissioni di polveri nel camino più importante, il 40, quello del nuovo essiccatore del Reparto Waelz, impianto dedicato ai fumi di acciaierie. Insomma, mentre scappano, chiedono persino una nuova “licenza” per inquinare sempre di più una terra da troppo tempo sotto ricatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA