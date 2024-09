«Glencore calpesta i diritti dei lavoratori» 

«Ancora una volta i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici della Portovesme srl vengono calpestati e per loro il futuro è un gigantesco punto interrogativo».

L’analisi

È durissima la lettura della situazione sulla fabbrica di Portovesme da parte della senatrice M5S in commissione Industria Sabrina Licheri dopo la riunione a Roma tra Governo, Glencore, Regione e sindacati: «Ho assistito al tavolo tecnico e – scrive in una nota - dalle posizioni dell’azienda è emersa la chiara volontà di smantellare quella che è sempre stata un’eccellenza produttiva del nostro Paese. Glencore non ha rispettato gli impegni sottoscritti – aggiunge - e il nuovo piano di ridimensionamento significa solo una cosa: licenziamenti. Non lo permetteremo». Una protesta analoga a quella già espressa da Regione e sindacati, e ieri le reazioni negative hanno continuato a susseguirsi. Dalla segreteria regionale Uiltec Pierluigi Loi scrive: «Giudizio negativo dopo la riunione al Mimit. L’azienda non ha ritirato la decisione di fermare la linea zinco. Pur affermando di non voler abbandonare Portovesme allo stesso tempo, fermando la linea zinco, lascia a casa circa 800 lavoratori».

Il futuro

Critica anche la nota congiunta firmata da Cgil nazionale, Fiom Cgil nazionale, Filctem Cgil nazionale e Cgil Sardegn: «La vertenza della Portovesme srl è in una fase delicatissima, e ad oggi non vi è alcuna reale discussione sulle prospettive future. L’azienda è determinata a chiudere la linea zinco, deve esserci altrettanta e superiore determinazione da parte istituzionale per ribaltare la situazione. Il sindacato e i lavoratori alzeranno il livello della mobilitazione: combattere e contrastare questa decisione e le scelte sbagliate che impoveriscono le opportunità per tutto il Paese, privandolo di un materiale fondamentale per la gestione della transizione energetica». Confederazione e categorie sottolineano di aver «duramente contestato la decisione di procedere alla chiusura della linea zinco e di aver evidenziato la “fumosità” del progetto di riciclo delle batterie, ancora in fase di studio, poiché non è scontata la certezza di realizzazione. I tempi sarebbero lunghi e non compatibili con la necessità di salvaguardare i posti di lavoro, e, in ogni caso, si impiegherebbero circa 350 persone a fronte delle altre 1250 presenti tra dipendenti diretti e in appalto».

