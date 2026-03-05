VaiOnline
Poetto.
06 marzo 2026 alle 00:14

Glaucoma, screening gratuiti 

In occasione della Settimana mondiale del glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo, la sezione territoriale di Cagliari dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti promuove una campagna di sensibilizzazione e prevenzione. All’iniziativa collabora con la Scuola di specializzazione in Oftalmologia della Facoltà di Scienze mediche e Chirurgiche dell’Università di Cagliari.

All’interno della stessa iniziativa e grazie al Comando regionale dell’Esercito Italiano, il 10 e l’11 marzo al Campo Rossi di Cagliari, in via Tramontana, sosterà l’Amo, l’ambulatorio mobile oculistico dove i cittadini potranno sottoporsi a screening gratuiti.

Le visite sono programmate dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Previo appuntamento, possono richiedere un controllo, incluso quello mirato sul glaucoma, tutti gli over 40, maschi e femmine. «Se non diagnostica tempestivamente – dice Marco Ortu, presidente della Onlus di Cagliari – la malattia può causare danni irreversibili alla vista».

