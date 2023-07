Giusy Caliandro, l’addio 

Era gremita la chiesa di Santo Stefano a Tradate per dare l'ultimo saluto a Giusy Caliandro, la 41enne travolta e uccisa da un uomo a bordo di un auto, il primo luglio a Gemonio, nel Varesotto. Fiori bianchi e rosa sulla bara e applausi commossi di familiari e amici. Il funerale si è svolto nella cittadina dove Giusy è cresciuta. Ad accompagnare l'ingresso del feretro in chiesa tanti amici della donna con indosso una t-shirt rossa come l'aperitivo che Giusy amava bene in loro compagnia.