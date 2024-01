Giustizia, tre giorni di sciopero 

Anche le Camere penali di Nuoro, il 7, 8 e 9 febbraio aderiranno alla tre giorni di astensione proclamata dall’unione nazionale, da tutte le udienze penali, denunciando le decisioni assunte dal Governo con l’emanazione del pacchetto sicurezza, «violative dei principi di offensivista e proporzionalità, tipiche del populismo giustizialista e del diritto penale simbolico», come sottolinea il documento firmato dal presidente nazionale delle Camere penali, Francesco Petrelli, e diffuso dal presidente delle Camere Penali di Nuoro Giovanni Angelo Colli. Un’astensione che era stata preannunciata dallo stesso Colli, all’indomani della sua rielezione nel novembre scorso che vuole censurare «l’irrazionale moltiplicazione delle fattispecie di reato – si legge nel documento di proclamazione della tre gironi di scippero – e l’aggravamento delle pene in senso contrario al principio di uguaglianza e di proporzionalità, nonché la perdurante pretesa di affidare al sistema penale la soluzione di ogni situazione di conflitto sociale, facendo gravare in maniera del tutto irrazionale sulla carcerazione il destino dell’intero ordinamento». Insomma la Camere Penali avevano chiesto sulla mancata soppressione dei limiti interposti all’appello una intervento al Ministro della giustizia Carlo Nordio.

