Giustizia, toghe contro Marina  Berlusconi  

Sulla riforma della giustizia è scontro tra le toghe e Marina Berlusconi. Dopo la trentennale polemica tra l'ex premier e una parte della magistratura, la figlia del Cavaliere, in una lettera pubblicata sul Giornale, definisce la giustizia come «la grande e vera emergenza» sottolineando che la riforma «sarà comunque un passo avanti significativo verso una giustizia veramente giusta anche se non servirà a restituire a mio padre trent'anni di vita avvelenati e devastati dalle calunnie e dalle false accuse».

Parole che hanno scatenato l'immediata reazione dell'Associazione nazionale magistrati. Per il presidente del sindacato delle toghe, Cesare Parodi, chi «fa queste affermazioni ha avuto una risposta in termini di giustizia, e allora perché lamentarsi di una giustizia che comunque arriva ad un risultato che viene condiviso?».

La presidente di Fininvest ha scritto la lettera dopo che la Cassazione ha reso definitivo il no alla confisca del patrimonio di Marcello Dell'Utri «respingendo definitivamente le tesi della Procura generale di Palermo che continuava ad attribuire una presunta “pericolosità mafiosa” di Dell'Utri».

