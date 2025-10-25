VaiOnline
La riforma
26 ottobre 2025 alle 00:35

Giustizia, toghe contro Marina  Berlusconi  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sulla riforma della giustizia è scontro tra le toghe e Marina Berlusconi. Dopo la trentennale polemica tra l'ex premier e una parte della magistratura, la figlia del Cavaliere, in una lettera pubblicata sul Giornale, definisce la giustizia come «la grande e vera emergenza» sottolineando che la riforma «sarà comunque un passo avanti significativo verso una giustizia veramente giusta anche se non servirà a restituire a mio padre trent'anni di vita avvelenati e devastati dalle calunnie e dalle false accuse».

Parole che hanno scatenato l'immediata reazione dell'Associazione nazionale magistrati. Per il presidente del sindacato delle toghe, Cesare Parodi, chi «fa queste affermazioni ha avuto una risposta in termini di giustizia, e allora perché lamentarsi di una giustizia che comunque arriva ad un risultato che viene condiviso?».

La presidente di Fininvest ha scritto la lettera dopo che la Cassazione ha reso definitivo il no alla confisca del patrimonio di Marcello Dell'Utri «respingendo definitivamente le tesi della Procura generale di Palermo che continuava ad attribuire una presunta “pericolosità mafiosa” di Dell'Utri».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari, la carica di Caprile

l Gaggini, Spignesi
regione

Commissari Asl, proroga approvata «La sinistra pensa solo alle poltrone»

Rinvio per 6 mesi al massimo. In alto mare l’iter per la nomina dei dg 
Turismo

La Sardegna piace anche in autunno

Settembre e ottobre record (+10%), ma oggi scatta il taglio dei collegamenti aerei 
Piera Serusi
Cronaca

Uranio, indennizzi anche agli allevatori

Gli avvocati Tartaglia e Bava: risarcimenti non solo ai soldati ma anche a chi si è ammalato vicino ai poligoni sardi 
Paolo Carta
Intervista al giurista, 90 anni, ministro con Ciampi

«C’è un vuoto politico all’opposizione: qual è la proposta?»

Su Videolina Sabino Cassese promuove la premier: l’Italia non è nazionalista 
Nicola Scano
Intervista

«Io in cella da innocente, su Soffiantini mi incastrarono»

Giovanni Farina: il sistema carcerario in Italia non funziona, da ragazzo volevo diventare un pastore 
Sara Marci
La sfida

In Sardegna i “campioni” della radio

Il fascino di un mezzo senza età, passione e impegno nella Protezione civile 
Caterina De Roberto